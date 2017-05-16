Kataloger - бесплатный универсальный каталогизатор, благодаря которому пользователь может систематизировать абсолютно любую информацию, будь то контактные данные друзей и знакомых (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail и пр.), список дисков, книг, монет, велосипедов, одежды и многое другое. В программе присутствует возможность прикреплять к любой записи в таблице комментарий, а также файлы и папки. Приложение не требует установки.
Основные возможности Kataloger:
Табличное отображение данных.
Не требуется специальной установки: достаточно просто скопировать exe файл. Все настройки хранятся в файле settings.ini в папке программы).
Простой минималистичный понятный интерфейс.
Импорт и экспорт таблиц в Excel и Html.
Умная сортировка.
Возможность настраивания шрифтов (тип, размер, стиль, цвет).
Book Cat-alogue (Книжный Котик) - бесплатный каталогизатор электронных книг. Позволяет просто и удобно рассортировать имеющиеся книги по Авторам и Категориям
Отзывы о программе Kataloger
Виктор про Kataloger 2016.10.10 [15-05-2017]
Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.
Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.
Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?
Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо. | | Ответить