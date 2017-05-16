Kataloger для Windows

Kataloger 2017.01.01

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Описание Kataloger 2017.01.01Описание   Скачать Kataloger 2017.01.01СКАЧАТЬ (1,12 Мб) Скриншоты Kataloger 2017.01.01Скриншоты (1)   Статистика Kataloger 2017.01.01Статистика   Отзывы о Kataloger 2017.01.01Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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Kataloger - бесплатный универсальный каталогизатор, благодаря которому пользователь может систематизировать абсолютно любую информацию, будь то контактные данные друзей и знакомых (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail и пр.), список дисков, книг, монет, велосипедов, одежды и многое другое. В программе присутствует возможность прикреплять к любой записи в таблице комментарий, а также файлы и папки. Приложение не требует установки.

Основные возможности Kataloger:

  • Табличное отображение данных.
  • Не требуется специальной установки: достаточно просто скопировать exe файл. Все настройки хранятся в файле settings.ini в папке программы).
  • Простой минималистичный понятный интерфейс.
  • Импорт и экспорт таблиц в Excel и Html.
  • Умная сортировка.
  • Возможность настраивания шрифтов (тип, размер, стиль, цвет).
  • Возможность настраивания цвета.
  • Многоязычность.
  • Поддержка UTF8.
Что нового в Kataloger 2017.01.01?
  • Расширенные настройки шрифтов
  • Исправлены мелкие ошибки
Скриншоты Kataloger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 553
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - Складской учет
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Отзывы о программе Kataloger

Виктор про Kataloger 2016.10.10 [15-05-2017]

Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.
Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.
Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?
Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо.
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