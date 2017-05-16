Виктор Доброе время суток! Очень рад, что нашел вашу программу. У меня был небольшой кризис: мой старый комп накрылся, ну и навернулась почти вся информация, которую я собирал несколько лет. Дело в том, что там у меня стояла Windows XP и я пользовался программами такими как TablePro, MS Works и им подобным. Сейчас купил ноут с Windows 10 и все: что называется приплыли. Ни одна из этих программ под "десятку" не заточена.

Стал лопатить интернет и вот наткнулся на вашу программу. Программа именно такая как мне нужна - табличная база данных. Для более объемных данных я использую Evernote, а вот такая как ваша, чтобы всегда под рукой, чтобы с лету вбить данные и поскакать дальше... В общем, очень вам благодарен за ваш труд.

Теперь, если можно, несколько вопросов. Я веду каталоги самые разнообразные. Например, встретил в ютубе интересный фильм, а смотреть некогда, записываю и оставляю на потом. Но у вас попробовал, ссылку на фильм записал, но выйти по ней не смог - она записалась как простой текст. Может я не до конца понял?

Или например, веду некоторую статистику где иногда бывает необходимость подсчитать сумму столбца или произведение или разницу между двумя столбцами. Я, конечно, не до конца разобрался с вашей программой, но просто пишу свои первые впечатления. Программа хорошая, для меня как палочка выручалочка. Спасибо.

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