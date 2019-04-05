|
MediaMonkey 4.1.24.1883 Free
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 9
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов. С помощью этой программы можно не просто каталогизировать медиабиблиотеку, но и структурировать ее таким образом, что доступ к файлам будет максимально простым и удобным. Конечно же присутствует встроенный проигрыватель, позволяющий "читать" множество самых разнообразных форматов как аудио, так и видео, таким образом проблем с воспроизведением даже самых специфических файлов не возникнет.
MediaMonkey отлично справляется с большими коллекциями как отдельных файлов, так и в виде готовых плейлистов, которые могут находиться на жестком диске, CD, сетевых и съемных устройствах. Есть возможность автоматически идентифицировать трэки, синхронизировать и редактировать тэги, записывать CD из файлов в формате OGG, MP3 и WMA, а также граббить CD-диски.
Вообще функционал MediaMonkey очень богат, можно сказать "все в одном", т.к. используя это приложение можно выполнить все необходимые задачи с медиаданными - структурировать, копировать, проигрывать, изменять, конвертировать и т.д. При этом разработчиками качественно продуман интерфейс программы, который при наличии большого количества инструментов остается понятным и легко воспринимаемым даже не опытным пользователям.
Помимо всего, MediaMonkey поддерживает синхронизацию с многоими внешними устройствами, работающих на основе операционных систем iOS, Android.
Основные возможности MediaMonkey:
- Организация музыки и редактирование тегов, с помощью мощного и интуитивно понятного интерфейса.
- Автоматический поиск и заполнение недостающих тегов и обложек альбомов.
- Управление 50000+ файлами в музыкальной коллекции.
- Управление любыми аудио жанрами: Рок, Классическая музыка, Аудиокниги, Комедии, Подкасты и т.д.
- Воспроизведение MP3 и других аудио файлов.
- Запись CD и конвертация MP3, M4A, OGG, FLAC, WMA и других файлов в разные форматы.
- Создание плейлистов и Авто-DJ и Групповой режим позаботятся о их воспроизведении.
- Синхронизация iPhone, iPod, и MP3 плееров, конвертация и выравнивание треков на лету.
|
|Что нового в MediaMonkey 4.1.24.1883 Free?
- Обновлены переводы.
- Исправлены ошибки.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
KMPlayer 4.2.2.24
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного
Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает
iTunes 12.9.4.102
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.6
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,
AIMP 4.51 Build 2084
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио
PotPlayer 1.7.17508
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,
|
|
Отзывы о программе MediaMonkey
Александр про MediaMonkey 4.1.20.1864 Free [28-04-2018]
Эта "обезьяна" с поддержкой ASIO просто заставила меня забыть о других проигрывателях!Супер-машина!!!
| | Ответить
|Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
|