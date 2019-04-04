Cool Reader 3.3.61
Cool Reader -Это удобная программа для чтения электронных книг. Незаменима для тех, кому приходится читать большой объем текста с экрана
Excel Reader 2.0
Excel Reader - небольшая утилита для просмотра и печати любых Excel документов ( Xls/Xlsx), а также RTF и TXT файлов. Имеется несколько вариантов просмотра
AlReader 2.5.110502
AlReader - удобная программа для чтения электронных книг и различных текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как
Doc Viewer 2.0
Если вам нужно быстро просмотреть или распечатать текстовый документ, а Microsoft Office нет под рукой, вам поможет Doc Viewer - бесплатная утилита, которая
Балаболка 2.15.0.694
Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые
ICE Book Reader Pro 9.6.4
ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты из TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM