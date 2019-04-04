Cool Reader 3.3.61

Cool Reader -Это удобная программа для чтения электронных книг. Незаменима для тех, кому приходится читать большой объем текста с экрана

Excel Reader 2.0

Excel Reader - небольшая утилита для просмотра и печати любых Excel документов ( Xls/Xlsx), а также RTF и TXT файлов. Имеется несколько вариантов просмотра

AlReader 2.5.110502

AlReader - удобная программа для чтения электронных книг и различных текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как