LightLib для Windows

LightLib 1.7.4

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Описание LightLib 1.7.4Описание   Скачать LightLib 1.7.4СКАЧАТЬ (9,4 Мб) Скриншоты LightLib 1.7.4Скриншоты (5)   Статистика LightLib 1.7.4Статистика   Отзывы о LightLib 1.7.4Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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LightLib - программа для организации домашней библиотеки и чтения книг в форматах fb2, epub, rtf, txt. Содержит встроенный Ридер.

Источники книг для библиотеки:

  • Коллекции Либрусек, Флибуста (все форматы)
  • Книги форматов fb2, epub, rtf, txt на диске в виде отдельных файлов.

Для простых fb2 файлов есть очень удобное средство - динамическая папка, которая позволит просто копировать через Проводник в нее файлы книг, а программа сама отобразит все изменения в библиотеке.
Можно самостоятельно создавать автономные сборки библиотек, добавляя в них любое количество книг.

Возможности приложения:

  • Добавление Флибусты и Либрусек
  • Добавление отдельных файлов
  • Сортировка книг
  • Чтение книг
  • Системный ридер
  • Фильтры
  • Избранное
  • Динамические папки
  • Автономные сборки библиотек
  • Различные режимы просмотра
  • Просмотр всех фото из книги и возможность перехода к тексту содержащему это фото
Что нового в LightLib 1.7.4?
  • исправлены ошибки
  • другие незначительные изменения
LightLib
LightLib
LightLib
LightLib
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 323
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки - Каталогизаторы
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Отзывы о программе LightLib

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