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Root App Deleter для Android

Root App Deleter 7.3.0 для Android

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Описание Root App Deleter 7.3.0 для AndroidОписание   Скачать Root App Deleter 7.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (976 Кб) Скриншоты Root App Deleter 7.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Root App Deleter 7.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Root App Deleter 7.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Root App Deleter – если вы уверенный пользователь Android и слова «root», «системные файлы» вас не пугают, то можете попробовать эту небольшую утилиту. Она предназначена для удаления системных и других приложений, загруженных пользователем.

Выгодным отличием приложения является поддержка рутованных устройств, что поможет избавиться от встроенных приложений, навязанных производителем девайса. Если вы решите удалить сервисы или приложения, необходимые для работы устройства, система удаления покажет предупреждение. Программа отлично оптимизирована и будет работать на старых смартфонах и неактуальных версиях Android.

Скриншоты Root App Deleter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 323
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация - Системный реестр
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