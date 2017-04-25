Root App Deleter – если вы уверенный пользователь Android и слова «root», «системные файлы» вас не пугают, то можете попробовать эту небольшую утилиту. Она предназначена для удаления системных и других приложений, загруженных пользователем.

Выгодным отличием приложения является поддержка рутованных устройств, что поможет избавиться от встроенных приложений, навязанных производителем девайса. Если вы решите удалить сервисы или приложения, необходимые для работы устройства, система удаления покажет предупреждение. Программа отлично оптимизирована и будет работать на старых смартфонах и неактуальных версиях Android.