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Программа для гостиницы 1.32
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4.14 из 5, всего оценок - 7
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- Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Программа для гостиницы - удобное в использовании приложение для учета клиентов в гостинице, отеле, мотеле, базе отдыха, коттедже, квартире под сдачу, сауне, бане и т.д.
Основные возможности Программы для гостиницы:
- Учет в гостиницах, отелях, мотелях, базах отдыха, саунах, бань
- Графическое отображение расписания броней и заселений в номерах
- Раздельное расписание для посуточных и почасовых броней номеров
- Привязка к размещению как физического лица так и юридического в качестве основного клиента
- Привязка к размещению списка гостей
- Привязка к размещению услуг из настраиваемого каталога
- Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей
- Проставление скидок для размещений
- Учет оплат гостей за дополнительные услуги, учет платежей за аренду и других расходов
- Прикрепление изображений и файлов.
- Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа
- Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств
- Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы
- Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм
- Получение изображения с WEB камеры
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|Что нового в Программа для гостиницы 1.32?
общее ускорение работы программы
|Скриншоты Программа для гостиницы:
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Отзывы о программе Программа для гостиницы
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