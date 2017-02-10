Программа для гостиницы 1.32 Описание СКАЧАТЬ ( 14,62 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.14 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.14 из 5

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5 Программа для гостиницы - удобное в использовании приложение для учета клиентов в гостинице, отеле, мотеле, базе отдыха, коттедже, квартире под сдачу, сауне, бане и т.д. Основные возможности Программы для гостиницы: Учет в гостиницах, отелях, мотелях, базах отдыха, саунах, бань

Графическое отображение расписания броней и заселений в номерах

Раздельное расписание для посуточных и почасовых броней номеров

Привязка к размещению как физического лица так и юридического в качестве основного клиента

Привязка к размещению списка гостей

Привязка к размещению услуг из настраиваемого каталога

Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей

Проставление скидок для размещений

Учет оплат гостей за дополнительные услуги, учет платежей за аренду и других расходов

Прикрепление изображений и файлов.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа

Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм

Получение изображения с WEB камеры Что нового в Программа для гостиницы 1.32?

общее ускорение работы программы Скриншоты Программа для гостиницы: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 5000 руб. Ограничение в работе программы 60 запусков Операционка Windows 10, 7 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 118 Разработчик YuKoSoft Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ведение дел Отзывы о программе Программа для гостиницы Admin Отзывов о программе Программа для гостиницы 1.32 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости