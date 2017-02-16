OkTools для Windows

OkTools 3.6

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Описание OkTools 3.6Описание   Скачать OkTools 3.6СКАЧАТЬ (113 Кб) Скриншоты OkTools 3.6Скриншоты (6)   Статистика OkTools 3.6Статистика   Отзывы о OkTools 3.6Отзывы (0)  
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OkTools - полезное расширение для популярной социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете отправлять красивые текстовые поздравления друзьям и близким, не переходя на другие сайты, без проблем скачать музыку в один клик и многое другое. Поддерживает все популярные браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д.

Возможности плагина:

 

  • Работает с коротким адресом сайта ok.ru
  • Блокировка всей рекламы на сайте odnoklassniki.ru (Премиум доступ)
  • Бесплатные подарки
  • Автоматическая простановка оценок при просмотре фотографий
  • Скачивание музыки, видео и фотографий
  • Показывает размер и битрейт песен перед скачиванием
  • Скачивание всех песен со страницы
  • Поиск и установка статусов
  • Поиск и отправка поздравлений в сообщениях и в темы
  • Создание рисунков смайликами
  • Прикрепление и отправка файлов в сообщениях
  • Вынесены кнопки "Настройки" и "Помощь" в главном окне OkTools
  • Возможность отключения ненужных функций для уменьшения нагрузки на процессор
  • Установка тем оформления сайта одноклассники
  • Настройка оформления сайта odnoklassniki.ru (скрытие различных блоков, визуальные эфекты)
  • Добавлены функция модерирования поздравлений, за модерирование начисляются балы
  • Добавлены игры
  • Удобное меню доступа к "статусам", "поздравлениям", "темам"
  • Кнопки для быстрого доступа к "Поздравлениям", "Файлам" возле поля ввода сообщения (под иконками со смайлами)
  • Кнопки сохранения статусов и поздравлений
  • Рейтинг статусов, поздравлений, тем
  • Много других функций
Скриншоты OkTools:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе OkTools

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