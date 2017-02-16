OkTools 3.6 Описание СКАЧАТЬ ( 113 Кб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 OkTools - полезное расширение для популярной социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете отправлять красивые текстовые поздравления друзьям и близким, не переходя на другие сайты, без проблем скачать музыку в один клик и многое другое. Поддерживает все популярные браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д. Возможности плагина: Работает с коротким адресом сайта ok.ru

Блокировка всей рекламы на сайте odnoklassniki.ru (Премиум доступ)

Бесплатные подарки

Автоматическая простановка оценок при просмотре фотографий

Скачивание музыки, видео и фотографий

Показывает размер и битрейт песен перед скачиванием

Скачивание всех песен со страницы

Поиск и установка статусов

Поиск и отправка поздравлений в сообщениях и в темы

Создание рисунков смайликами

Прикрепление и отправка файлов в сообщениях

Вынесены кнопки "Настройки" и "Помощь" в главном окне OkTools

Возможность отключения ненужных функций для уменьшения нагрузки на процессор

Установка тем оформления сайта одноклассники

Настройка оформления сайта odnoklassniki.ru (скрытие различных блоков, визуальные эфекты)

Добавлены функция модерирования поздравлений, за модерирование начисляются балы

Добавлены игры

Удобное меню доступа к "статусам", "поздравлениям", "темам"

Кнопки для быстрого доступа к "Поздравлениям", "Файлам" возле поля ввода сообщения (под иконками со смайлами)

Кнопки сохранения статусов и поздравлений

Рейтинг статусов, поздравлений, тем

Много других функций Скриншоты OkTools: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Oktools Последнее обновление 16.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Блоги, форумы - Утилиты к браузерам Отзывы о программе OkTools Admin Отзывов о программе OkTools 3.6 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости