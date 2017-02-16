OkTools - полезное расширение для популярной социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете отправлять красивые текстовые поздравления друзьям и близким, не переходя на другие сайты, без проблем скачать музыку в один клик и многое другое. Поддерживает все популярные браузеры Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д.
Возможности плагина:
Работает с коротким адресом сайта ok.ru
Блокировка всей рекламы на сайте odnoklassniki.ru (Премиум доступ)
Бесплатные подарки
Автоматическая простановка оценок при просмотре фотографий
Скачивание музыки, видео и фотографий
Показывает размер и битрейт песен перед скачиванием
Скачивание всех песен со страницы
Поиск и установка статусов
Поиск и отправка поздравлений в сообщениях и в темы
Создание рисунков смайликами
Прикрепление и отправка файлов в сообщениях
Вынесены кнопки "Настройки" и "Помощь" в главном окне OkTools
Возможность отключения ненужных функций для уменьшения нагрузки на процессор
Установка тем оформления сайта одноклассники
Настройка оформления сайта odnoklassniki.ru (скрытие различных блоков, визуальные эфекты)
Добавлены функция модерирования поздравлений, за модерирование начисляются балы
Добавлены игры
Удобное меню доступа к "статусам", "поздравлениям", "темам"
Кнопки для быстрого доступа к "Поздравлениям", "Файлам" возле поля ввода сообщения (под иконками со смайлами)