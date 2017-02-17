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5 NOAA Radar - погодный радар, мощная и в то же время простая в использовании метеостанция прямо на вашем iPhone и iPad. Следите за прогнозом осадков на интерактивной карте, дополненной точными погодными данными и прогнозом погоды для вашего города, и плохая погода больше никогда не застанет вас врасплох. У вас всегда будут под рукой: Карта осадков: прогноз дождя на следующие 24 часа

Карта глубины снежного покрова

Спутниковая карта: движение облачного покрова в реальном времени

Детальный прогноз погоды: текущая температура и погодные условия на данный момент, 24-часовой и 7-дневный прогноз

Отслеживание ураганов: данные о предыдущем и текущем местоположении тропических ураганов, а также прогнозируемая траектория их движения С помощью Виджета для Центра Уведомлений вы получите доступ к данным о текущей, максимальной и минимальной температуре на день, а также прогнозу на следующие несколько часов одним движением. Особенности приложения: Выбор количества кадров, скорости анимации, настройка прозрачности слоев карты

Удобный поиск местоположения

Закладки

Фоновые карты: стандартная, гибридная (смешанная), спутниковая

Точные погодные данные с ближайшей метеостанции

Текущая температура и температура "по ощущениям"

Вероятность осадков, влажность

Давление, скорость ветра, видимость, информация о точке росы

Время рассвета и заката

Поддержка Apple Watch Зона покрытия: Радиолокационные изображения доступны для Соединенных Штатов (континентальная часть США, Аляска, Гавайи и Пуэрто-Рико), Канады, Австралии, Европейского Союза (Соединённого Королевства, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Лихтенштейна, Швейцарии, Италии (запад), Дании (юго-восток), Польши (запад), Чехии, Австрии (северо-запад), Японии.

Карта осадков, спутниковые изображения и подробная информация о погоде доступны по всему миру.

Отслеживание ураганов: Тихий и Атлантический океан.

Наблюдения, предупреждения и советы NWS - только для США. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app