NOAA Radar для iOS

NOAA Radar 3.16 для iOS

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Описание NOAA Radar 3.16 для iOSОписание   Скачать NOAA Radar 3.16 для iOSСКАЧАТЬ (78,96 Мб) Скриншоты NOAA Radar 3.16 для iOSСкриншоты (7)   Статистика NOAA Radar 3.16 для iOSСтатистика   Отзывы о NOAA Radar 3.16 для iOSОтзывы (0)  
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NOAA Radar - погодный радар, мощная и в то же время простая в использовании метеостанция прямо на вашем iPhone и iPad. Следите за прогнозом осадков на интерактивной карте, дополненной точными погодными данными и прогнозом погоды для вашего города, и плохая погода больше никогда не застанет вас врасплох. У вас всегда будут под рукой:

  • Карта осадков: прогноз дождя на следующие 24 часа
  • Карта глубины снежного покрова
  • Спутниковая карта: движение облачного покрова в реальном времени
  • Детальный прогноз погоды: текущая температура и погодные условия на данный момент, 24-часовой и 7-дневный прогноз
  • Отслеживание ураганов: данные о предыдущем и текущем местоположении тропических ураганов, а также прогнозируемая траектория их движения

С помощью Виджета для Центра Уведомлений вы получите доступ к данным о текущей, максимальной и минимальной температуре на день, а также прогнозу на следующие несколько часов одним движением.

Особенности приложения:

  • Выбор количества кадров, скорости анимации, настройка прозрачности слоев карты
  • Удобный поиск местоположения
  • Закладки
  • Фоновые карты: стандартная, гибридная (смешанная), спутниковая
  • Точные погодные данные с ближайшей метеостанции
  • Текущая температура и температура "по ощущениям"
  • Вероятность осадков, влажность
  • Давление, скорость ветра, видимость, информация о точке росы
  • Время рассвета и заката
  • Поддержка Apple Watch

Зона покрытия:

  • Радиолокационные изображения доступны для Соединенных Штатов (континентальная часть США, Аляска, Гавайи и Пуэрто-Рико), Канады, Австралии, Европейского Союза (Соединённого Королевства, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Лихтенштейна, Швейцарии, Италии (запад), Дании (юго-восток), Польши (запад), Чехии, Австрии (северо-запад), Японии.
  • Карта осадков, спутниковые изображения и подробная информация о погоде доступны по всему миру.
  • Отслеживание ураганов: Тихий и Атлантический океан.
  • Наблюдения, предупреждения и советы NWS - только для США.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты NOAA Radar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПогода

Отзывы о программе NOAA Radar

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