Agar.io - увлекательная аркада для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроки в режиме реального времени демонстрируют незыблемый закон - закон джунглей. Побеждает сильнейший, а в данном случае кто больше, тот и сильнее.

Игроку необходимо управлять небольшим кружком, летающем в пространстве и стараться проглатывать другие кружки, которыми управляют другие игроки. Маленькие служат подножным кормом, тогда как больших надо избегать (до определенной поры конечно же), потому как теперь в роли пищи выступает наша сфера. Задача игрока - умело лавировать между большими кружками, выживать как можно дольше, и при этом стараться съедать как можно больше мелюзги. И потом возможно вы сможете из жертвы превратиться в охотника.

Кроме этого на карте встречаются дополнительные трудности в виде зеленых мин, столкновение с которыми приводит к тому, что ваша сфера разлетается на кучу мелких частиц, на которые тут же накидываются более ушлые противники.

В распоряжение игрока предоставляется два инструмента - один делит вашу сферу ровно пополам, а вторая позволяет стрелять небольшими очередями. Правильное использование этих инструментов возможно сможет продлить жизнь вашей сфере, поэтому стоит выработать несколько различных тактик с их применением.