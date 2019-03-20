Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше по одной из трасс. Самих трасс предусмотрено достаточное большое количество - это сельская местность, пустыня, арктика, шоссе, пещера, луна, марс, неизвестная планета, лес, гора, крыши домов и т.д. Начнете Вы свой путь на простеньком джипе, но по мере движения будете собирать монетки, получать бонусы за прохождение контрольных точек и разнообразные трюки - все это можно потом потратить на приобретение нового вида транспорта и открытия других локаций. Парк движущейся техники порадует самых взыскательных пользователей: здесь и мотоцикл, и грузовик, и трактор, и фургон, и одноколесник, и автобус, и полицейская машина, и снегоход, и многое-многое другое. Есть даже такой специфический вид транспорта как танк.

Вообще игра Hill Climb Racing основана на физике движения с учетом разной силы притяжения, трения и состояния дорожного покрытия, так что для хорошего результата потребуется грамотно подобрать технику для той или иной локации, ну и конечно же проявить недюжинное мастерство управления. Само управление сводится к использованию только 2 педаль: газ и тормоз, которые также позволяют регулировать горизонтальность Вашей техники в воздухе. По дороге нужно не пропускать канистры с топливом, а то можно застрять где-нибудь в пустыне.

В общем, Hill Climb Racing действительно очень увлекательная и захватывающая аркада, которая поможет весело и нескучно провести время.