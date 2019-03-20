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Hill Climb Racing для iOS

Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPad

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Описание Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (134.88 Мб) Скриншоты Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше по одной из трасс. Самих трасс предусмотрено достаточное большое количество - это сельская местность, пустыня, арктика, шоссе, пещера, луна, марс, неизвестная планета, лес, гора, крыши домов и т.д. Начнете Вы свой путь на простеньком джипе, но по мере движения будете собирать монетки, получать бонусы за прохождение контрольных точек и разнообразные трюки - все это можно потом потратить на приобретение нового вида транспорта и открытия других локаций. Парк движущейся техники порадует самых взыскательных пользователей: здесь и мотоцикл, и грузовик, и трактор, и фургон, и одноколесник, и автобус, и полицейская машина, и снегоход, и многое-многое другое. Есть даже такой специфический вид транспорта как танк.

Вообще игра Hill Climb Racing основана на физике движения с учетом разной силы притяжения, трения и состояния дорожного покрытия, так что для хорошего результата потребуется грамотно подобрать технику для той или иной локации, ну и конечно же проявить недюжинное мастерство управления. Само управление сводится к использованию только 2 педаль: газ и тормоз, которые также позволяют регулировать горизонтальность Вашей техники в воздухе. По дороге нужно не пропускать канистры с топливом, а то можно застрять где-нибудь в пустыне.

В общем, Hill Climb Racing действительно очень увлекательная и захватывающая аркада, которая поможет весело и нескучно провести время.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
Hill Climb Racing
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Гонки
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Отзывы о программе Hill Climb Racing

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