Altos Adventure 1.6.3 для iPhone, iPad
Увлекательный и красочный раннер для мобильных iOS-устройств, в котором необходимо помочь главному герою по имени Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии
Hill Climb Racing 1.40.0 для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
Plants vs. Zombies 2 7.1.3 для iPhone, iPad
Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной
Fruit Ninja 2.6.13 для iPhone, iPad
Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства
King of Thieves 2.32 для iPhone, iPad
King of Thieves - великолепный, красочный и увлекательный платформер для мобильных iOS-устройст, в котором игрок должен продемонстрировать всю свою ловкость,
Angry Birds Star Wars II 1.9.24 для iPhone, iPad
Angry Birds Star Wars II - веселая игра с полюбившимися персонажами злых птичек и мерзких свинов, построенная на сюжетной линии киноэпопеи Star Wars