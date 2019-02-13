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Agar.io для iOS

Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPad

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Описание Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (75.63 Мб) Скриншоты Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Agar.io - увлекательная аркада для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроки в режиме реального времени демонстрируют незыблемый закон - закон джунглей. Побеждает сильнейший, а в данном случае кто больше, тот и сильнее.

Игроку необходимо управлять небольшим кружком, летающем в пространстве и стараться проглатывать другие кружки, которыми управляют другие игроки. Маленькие служат подножным кормом, тогда как больших надо избегать (до определенной поры конечно же), потому как теперь в роли пищи выступает наша сфера. Задача игрока - умело лавировать между большими кружками, выживать как можно дольше, и при этом стараться съедать как можно больше мелюзги. И потом возможно вы сможете из жертвы превратиться в охотника.

Кроме этого на карте встречаются дополнительные трудности в виде зеленых мин, столкновение с которыми приводит к тому, что ваша сфера разлетается на кучу мелких частиц, на которые тут же накидываются более ушлые противники.

В распоряжение игрока предоставляется два инструмента - один делит вашу сферу ровно пополам, а вторая позволяет стрелять небольшими очередями. Правильное использование этих инструментов возможно сможет продлить жизнь вашей сфере, поэтому стоит выработать несколько различных тактик с их применением.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Agar.io:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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