LightLib для Windows

LightLib 1.1

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LightLib - программа для организации домашней библиотеки и чтения книг в формате fb2. Содержит встроенный Ридер.

Источники книг для библиотеки:

  • Коллекции Либрусек, Флибуста (все форматы)
  • Книги формата fb2 на диске в виде отдельных файлов.

Для простых fb2 файлов есть очень удобное средство - динамическая папка, которая позволит просто копировать через Проводник в нее файлы книг, а программа сама отобразит все изменения в библиотеке.
Можно самостоятельно создавать автономные сборки библиотек, добавляя в них любое количество книг fb2.

Возможности приложения:

  • Добавление Флибусты и Либрусек
  • Добавление отдельных файлов fb2
  • Сортировка книг
  • Чтение книг
  • Системный fb2 ридер
  • Фильтры
  • Избранное
  • Динамические папки
  • Автономные сборки библиотек
  • Различные режимы просмотра
  • Просмотр всех фото из книги и возможность перехода к тексту содержащему это фото
Скриншоты LightLib:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЧиталки - Каталогизаторы

Отзывы о программе LightLib

Admin

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