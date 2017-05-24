ФотоМАСТЕР - мощная программа для быстрого и качественного редактирования фотографий. Благодаря инновационной архитектуре, приложение даёт возможность изменять любые параметры фотоснимков и отменять эти изменения в любом порядке без потери качества.
Повышайте качество фото. Корректируйте экспозицию, за пару кликов мыши избавляйтесь от засветок и слишком темных областей, экспериментируйте с насыщенностью, цветом, резкостью и другими параметрами фотографий.
Редактируйте композицию. Заваленный горизонт или дисторсия — больше не проблема! В программе вы легко сможете избавиться от этих искажений, кадрировать фотографию и дополнить ее края симпатичным виньетированием, которое также можно детально настроить.
Ретушируйте фотографии.Для маскировки случайно попавших в кадр элементов воспользуйтесь функцией «Штамп». Корректирующая кисть поможет изменить цвет и тон отдельных объектов на снимке, а градиентный фильтр — реалистично улучшить пейзажные фотографии.
Используйте эффекты. Во встроенной коллекции программы представлено 20+ готовых вариантов обработки, которые вы можете применить к фотографии в 1 клик мыши. Превратите современное фото в ретро снимок, добавьте детализации — ведь теперь это так просто!
Добавляйте текст.Создавайте яркие открытки из любимых фотографий! Всё, что для этого нужно — дополнить изображение поздравлением в стихах. Сделайте это в разделе «Надписи», а затем настройте оформление текста по своему вкусу.
Программа обладает удобным и понятным интерфейсом на русском языке и поддерживает работу со всеми популярными графическими форматами: PNG, JPG, GIF, TIFF и т.д. На официальном сайте продукта представлен подробный онлайн-учебник.