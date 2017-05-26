MChess для Windows

MChess 1.88.1.0

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Описание MChess 1.88.1.0Описание   Скачать MChess 1.88.1.0СКАЧАТЬ (1,32 Мб) Скриншоты MChess 1.88.1.0Скриншоты (4)   Статистика MChess 1.88.1.0Статистика   Отзывы о MChess 1.88.1.0Отзывы (0)  
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MChess - бесплатное приложение для Windows, предназначенное для игры в шахматы локально и на сервере, просмотра, анализа, редактирования и сохранения шахматных партий.

Лёгкий и простой современный мультиигровой интерфейс, возможность использования сильнейших шахматных движков в сочетании с развитыми средствами анализа делают программу полезной для широкого круга шахматистов от начинающих до гросcмейстеров.

Особенности программы:

  • Программа поддерживает современные UCI-движки, и шахматный сервер FICS (ICC).
  • Оригинальный дизайн интерфейса, который при видимой простоте имеет всё необходимое для игры и анализа.
  • Программа имеет небольшой размер и не требует инсталляции.
Что нового в MChess 1.88.1.0?
  • Возможность проведения турниров движков с участием пользователя и другие полезные дополнения.
Скриншоты MChess:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки, нарды
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