Нарды 3.0.51
Нарды - настольная игра, которая предлагает игроку четыре своих разновидности: два варианта коротких нард BACKGAMMON и NACKGAMMON, и два варианта длинных нард NARDE
Slow Chess Blitz 2.96
Slow Chess Blitz - отличная бесплатная программа для игры в шахматы с возможностью проведения онлайн-турниров.
Уголки 1.4
Уголки - Игра представляет реализацию известной игры «Уголки» с компьютерным алгоритмом. Уголки – это игра на шахматной доске
Русские шашки 8.1.50
Русские шашки - набор из 4 разновидностей шашек с уникальными стилями игры соперников. Тут Вы сыграете в классические русские шашки, а также популярные поддавки,
Chess 3D 2.71
Chess 3D - красочная, трехмерная игра в шахматы с анимированными фигурами. Играть можно как с компьютером, так и с партнером через локальную сеть или Интернет.
Нарды 3DR 1.2
Довольно простенькие по "уму", но симпотично оформленные короткие нарды.