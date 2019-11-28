Slow Chess Blitz для Windows

Slow Chess Blitz 1.6

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Описание Slow Chess Blitz 1.6Описание   Скачать Slow Chess Blitz 1.6СКАЧАТЬ (586 Кб) Скриншоты Slow Chess Blitz 1.6Скриншоты (3)   Статистика Slow Chess Blitz 1.6Статистика   Отзывы о Slow Chess Blitz 1.6Отзывы (8)  
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4.69 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Slow Chess Blitz Classic - отличная бесплатная программа для игры в шахматы с возможностью проведения онлайн-турниров.

Основные возможности:

  • возможность сохранять/загружать неоконченные партии;
  • игра против компьютера, игра двух людей, игра компьютера с самим собой;
  • различные стили игры в шахматы (стандартный, атакующий, оборонительный, позиционный);
  • изменение глубины анализа игры компьютером;
  • различные контроли времени;
  • возможность редактирования встроенной дебютной книги;
  • эндшпильные таблицы для точной игры в окончаниях с малым числом фигур;

Помимо всего этого, имеет такую уникальную функцию, как проведение онлайн-турниров по игре в шахматы. Достаточно всем игрокам установить на своих компьютерах Slow Chess Blitz и можно запускать онлайн-турнир. Один из участников создает сервер, а остальные к нему подключаются.

Slow Chess Blitz
Slow Chess Blitz
Slow Chess Blitz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 115
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки, нарды
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Отзывы о программе Slow Chess Blitz

алекс про Slow Chess Blitz 2.96 [12-05-2019]

играет сильно даже на низких уровнях
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константин про Slow Chess Blitz 2.96 [12-05-2019]

Сразу видно своровона с каго-то известного движка. Играет слабо только на самом низком уровне и то в дебюте гросс.Как только чуть даешь подумать всё уже как грос играет.
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Vlad про Slow Chess Blitz 2.1 [04-05-2017]

Сильная программа !
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Дима про Slow Chess Blitz 2.1 [20-06-2010]

Супер программа!Сильно играет! Я с ней играл много раз...13 ничьих,а 43 поражения! Выигрыш не дался ни разу! Очень тяжело у нее выиграть!
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Гость про Slow Chess Blitz 2.1 [01-05-2010]

А где шкалы координат?Не нашёл.Все опции пролазил.
Не мешало бы и родной могучий к ней добавить.
А так вроде средненько играет.Хотя проц грузит,когда
думает, прилично.Более 50%.
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