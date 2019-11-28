Slow Chess Blitz

Нарды 3.0.51
Нарды - настольная игра, которая предлагает игроку четыре своих разновидности: два варианта коротких нард BACKGAMMON и NACKGAMMON, и два варианта длинных нард NARDE
Kasparov Chessmate 1.0.14
Это шаматное приключение, которое превращает ваш компьютер в достойного соперника, готового сражаться с вами где угодно и когда угодно.
Шашки 2.34
Шашки - Всем известная игра. Компьютер продумывает игру на 7 ходов вперед. Выиграть почти невозможно. Настраиваемый интерфейс, регулировка сложности игры, десятка
Русские шашки 8.1.50
Русские шашки - набор из 4 разновидностей шашек с уникальными стилями игры соперников. Тут Вы сыграете в классические русские шашки, а также популярные поддавки,
MChess 1.92.0.4
Портативная и простая в использовании программа для игры в шахматы. Присутствует возможность играть как локально, так и на сервере, поддерживаются все современные
Personal Chess Trainer 3.02
Очень хороший шахматный симулятор и Ваш настоящий персональный тренер, который научит самым интересным игровым решениям, стратегиям и т.д.