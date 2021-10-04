Windows 7 games for Windows 10 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|win7games.com
|Категории:
|Карточные - Шахматы, шашки, нарды
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|146,69 Мб
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Как известно, начиная с Windows 8, компания Microsoft решила избавиться, от ставших уже привычных, классических игр Windows 7. Также они не были включены в Windows 10 и Windows 8.1. И сборка Windows 7 games for Windows 10 решает данную проблему. Приложение совместимо со всеми сборками Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8.
Сборка включает в себя следующие игры:
- Solitaire (пасьянс Солитер).
- Spider Solitaire (пасьянс Паук).
- Minesweeper (Минер).
- FreeCell (пасьянс Косынка).
- Hearts (Червы)
- Chess Titans (Шахматы).
- Mahjong Titans (Маджонг).
- Purble Place (набор детских мини-игр).
- Internet Spades (сетевая версия Паука).
- Internet Checkers (сетевая версия шашек).
- Internet Backgammon (сетевая версия нард).
Пакет может быть установлен в режиме unattend. Для этого необходимо воспользоваться командной строкой и ввести 'Windows 7 Games for Windows 10 and 8.exe' /S.
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