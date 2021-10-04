Как известно, начиная с Windows 8, компания Microsoft решила избавиться, от ставших уже привычных, классических игр Windows 7. Также они не были включены в Windows 10 и Windows 8.1. И сборка Windows 7 games for Windows 10 решает данную проблему. Приложение совместимо со всеми сборками Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8.

Сборка включает в себя следующие игры:

Solitaire (пасьянс Солитер).

Spider Solitaire (пасьянс Паук).

Minesweeper (Минер).

FreeCell (пасьянс Косынка).

Hearts (Червы)

Chess Titans (Шахматы).

Mahjong Titans (Маджонг).

Purble Place (набор детских мини-игр).

Internet Spades (сетевая версия Паука).

Internet Checkers (сетевая версия шашек).

Internet Backgammon (сетевая версия нард).

Пакет может быть установлен в режиме unattend. Для этого необходимо воспользоваться командной строкой и ввести 'Windows 7 Games for Windows 10 and 8.exe' /S.