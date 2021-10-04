Windows 7 games for Windows 10 для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:v2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Карточные - Шахматы, шашки, нарды
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:146,69 Мб
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Как известно, начиная с Windows 8, компания Microsoft решила избавиться, от ставших уже привычных, классических игр Windows 7. Также они не были включены в Windows 10 и Windows 8.1. И сборка Windows 7 games for Windows 10 решает данную проблему. Приложение совместимо со всеми сборками Windows 10, Windows 8.1 и Windows 8.

Сборка включает в себя следующие игры:

  • Solitaire (пасьянс Солитер).
  • Spider Solitaire (пасьянс Паук).
  • Minesweeper (Минер).
  • FreeCell (пасьянс Косынка).
  • Hearts (Червы)
  • Chess Titans (Шахматы).
  • Mahjong Titans (Маджонг).
  • Purble Place (набор детских мини-игр).
  • Internet Spades (сетевая версия Паука).
  • Internet Checkers (сетевая версия шашек).
  • Internet Backgammon (сетевая версия нард).

Пакет может быть установлен в режиме unattend. Для этого необходимо воспользоваться командной строкой и ввести 'Windows 7 Games for Windows 10 and 8.exe' /S.

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