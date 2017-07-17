GuardBuferCleaner для Windows

GuardBuferCleaner 1.1

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GuardBuferCleaner - небольшая бесплатная программа, которая предназначена для автоматической очистки буфера обмена. В основе ее действия лежит простой, надежный и безопасный алгоритм очистки буфера обмена от различных пользовательских данных.

При повседневной работе за своим компьютером часто используется одна из самых распространенных и востребованных команд "Копировать" (Ctrl+C) и "Вставить" (Ctrl+V).

При этом скопированные данные (не важно какого формата: текст, файл, папка, изображение или что-то иное) попадают в Буфер обмена – специальную область оперативной памяти персонального компьютера, и хранятся там до очередной перезагрузки системы. Таким образом, у злоумышленников появляется дополнительная и относительно легкая возможность украсть скопированные данные.

Как же быть? Все просто: нужно периодически очищать Буфер обмена. К сожалению, встроенной в систему функции очистки буфера, как таковой нет. Но для этого и была создана данная программа.

При помощи утилиты можно быстро и легко полностью очистить Буфер обмена, а также настроить автоматическую очистку через определенные интервалы времени. Присутствует возможность добавить программу в автозагрузку.

Скриншоты GuardBuferCleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое
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