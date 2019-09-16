Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и устанавливать на них пароль.

Файлы кодируются и "прячутся" таким образом, что для посторонних людей, найти их на диске по имени или любым другим способом, а также использовать, становится невозможным. Закрытые программой данные не будут видны в окне Проводника, а при щелчке на защищенном диске Windows сообщит об ошибке доступа к устройству.

Приложение делает файлы недоступными даже для вирусов, троянов, червей и шпионских программ. Помимо этого, способно блокировать доступ к данным на флэшках, картах памяти, CD/CD-RW, дискетах и ноутбуках. Для получения доступа к спрятанным данным достаточно запустить Folder Lock и ввести правильный пароль. Управление программой очень простое, присутствует поддержка drag & drop.