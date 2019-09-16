Folder Lock для Windows

Folder Lock 7.8.0

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Описание Folder Lock 7.8.0Описание   Скачать Folder Lock 7.8.0СКАЧАТЬ (11,09 Мб) Скриншоты Folder Lock 7.8.0Скриншоты (7)   Статистика Folder Lock 7.8.0Статистика   Отзывы о Folder Lock 7.8.0Отзывы (48)  
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4.27 из 5, всего оценок - 114
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и устанавливать на них пароль.

Файлы кодируются и "прячутся" таким образом, что для посторонних людей, найти их на диске по имени или любым другим способом, а также использовать, становится невозможным. Закрытые программой данные не будут видны в окне Проводника, а при щелчке на защищенном диске Windows сообщит об ошибке доступа к устройству.

Приложение делает файлы недоступными даже для вирусов, троянов, червей и шпионских программ. Помимо этого, способно блокировать доступ к данным на флэшках, картах памяти, CD/CD-RW, дискетах и ноутбуках. Для получения доступа к спрятанным данным достаточно запустить Folder Lock и ввести правильный пароль. Управление программой очень простое, присутствует поддержка drag & drop.

Что нового в Folder Lock 7.8.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Folder Lock
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $35.00
Ограничение в работе программы20 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 70 760
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Шифрование
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Отзывы о программе Folder Lock

Леха про Folder Lock 7.7.2 [05-01-2018]

Зачем врать в описании к проге, что она на руксском? Установил, языки есть только английский и греческий.
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Krit в ответ Леха про Folder Lock 7.7.2 [05-01-2018]

А где в описании написано, что она на русском? Тыкните пальцем
1 | 4 | Ответить

Николай про Folder Lock 7.5.2 [30-08-2015]

Нормальная программа! Если забыли пароль, удалите программу совсем с компьютера и все ваши скрытые файлы, и папки станут видимыми.
3 | 10 | Ответить

Harton про Folder Lock 7.5.1 [19-01-2015]

Долго пользовался старой версией. Все отлично работает, главное пароль не забыть. Кто забывает - пишите себе на лбу.
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sanja71 про Folder Lock 7.2.2 [17-12-2013]

СОГЛАСЕН ПОДСТАВА ....не удаляется и файлы заблокированы...
2 | 4 | Ответить

меня кинули про Folder Lock 7.2.0 [26-03-2013]

"есть большой риск, что вы свои данные потеряете раз и на всегда" - ЭТО ТОЧНЯК ТАК! Я ВСЁ ПОТЕРЯЛ ИЗ СВОЕЙ ПАПКИ С ИГРУШКАМИ! НЕ КАЧАЙТЕ!!!1
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