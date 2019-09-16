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Folder Lock 7.8.0
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4.27 из 5, всего оценок - 114
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- Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и устанавливать на них пароль.
Файлы кодируются и "прячутся" таким образом, что для посторонних людей, найти их на диске по имени или любым другим способом, а также использовать, становится невозможным. Закрытые программой данные не будут видны в окне Проводника, а при щелчке на защищенном диске Windows сообщит об ошибке доступа к устройству.
Приложение делает файлы недоступными даже для вирусов, троянов, червей и шпионских программ. Помимо этого, способно блокировать доступ к данным на флэшках, картах памяти, CD/CD-RW, дискетах и ноутбуках. Для получения доступа к спрятанным данным достаточно запустить Folder Lock и ввести правильный пароль. Управление программой очень простое, присутствует поддержка drag & drop.
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|Что нового в Folder Lock 7.8.0?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Folder Lock
Леха про Folder Lock 7.7.2 [05-01-2018]
Зачем врать в описании к проге, что она на руксском? Установил, языки есть только английский и греческий.
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Krit в ответ Леха про Folder Lock 7.7.2 [05-01-2018]
А где в описании написано, что она на русском? Тыкните пальцем
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Николай про Folder Lock 7.5.2 [30-08-2015]
Нормальная программа! Если забыли пароль, удалите программу совсем с компьютера и все ваши скрытые файлы, и папки станут видимыми.
3 | 10 | Ответить
Harton про Folder Lock 7.5.1 [19-01-2015]
Долго пользовался старой версией. Все отлично работает, главное пароль не забыть. Кто забывает - пишите себе на лбу.
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sanja71 про Folder Lock 7.2.2 [17-12-2013]
СОГЛАСЕН ПОДСТАВА ....не удаляется и файлы заблокированы...
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меня кинули про Folder Lock 7.2.0 [26-03-2013]
"есть большой риск, что вы свои данные потеряете раз и на всегда" - ЭТО ТОЧНЯК ТАК! Я ВСЁ ПОТЕРЯЛ ИЗ СВОЕЙ ПАПКИ С ИГРУШКАМИ! НЕ КАЧАЙТЕ!!!1
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