Quik 4.1.1 для iOS

Quik - мощная программа, с помощью которой вы сможете создать собственное видео всего за несколько нажатий. Простая в использовании и всем необходимым функционалом,

Replay 4.1.1 для iPhone, iPad

Replay - один из самых лучших видеоредакторов для iOS-устройств, с помощью которого можно создавать потрясающие видеоролики собственного производства прямо на Вашем

Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPad

Adobe Premiere Clip - простой и эффективный видеоредактор, с помощью которого можно легко создавать качественные видеоролики и делиться ими с друзьями в сети