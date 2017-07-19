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No Crop для iOS

No Crop 3.1.9 для iPhone, iPad

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Описание No Crop 3.1.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать No Crop 3.1.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (52,44 Мб) Скриншоты No Crop 3.1.9 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика No Crop 3.1.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о No Crop 3.1.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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No Crop - приложение, благодаря которому можно публиковать в Instagram необрезанные фотографии и видеоролики. Также присутствует редактор фотоэффектов и возможность редактирования видео, позволяющий сделать свои фотографии и видеоролики в Instagram еще более особенными.

Основные функции:

  • Редактирование фотографий.
  • Переворачивание, поворот и свободная обрезка.
  • Настройка фильтров и фотоэффектов.
  • Более 30 бесплатных фильтров.
  • Возможность использовать собственные фотографии в качестве фона, а также регулировать их размытость.
  • Огромный выбор слов для добавления надписей.
  • Возможность поворачивать и переворачивать текст или изменять его цвет.
  • Более 400 красивых бесплатных стикеров.
  • Создание уникальных коллажей с помощью специальных шаблонов.
  • Публикация целых изображений и видеороликов в Instagram.
  • Настройка длительности видео для Instagram.
  • Поворачивание и переворачивание видео.
  • Настройка фонового изображения для видео.
  • Добавление к видеоролику фоновой музыки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты No Crop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы - Редакторы - Фото
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