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InShot для iOS

InShot 1.34.2 для iPhone, iPad

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Описание InShot 1.34.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать InShot 1.34.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (93.29 Мб) Скриншоты InShot 1.34.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика InShot 1.34.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о InShot 1.34.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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InShot - продвинутый и удобный в использовании редактор фото и видео с огромным количеством функций и приятным интерфейсом. Присутствует возможность обрезать видео, объединять два разных клипа, создавать фото коллажи, изменять скорость проигрывания, накладывать на снимки различные эффекты для Instagram, добавлять музыку, звуковые эффекты, голос за кадром и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Редактирования фото и видео.
  • Изменение скорости проигрывания.
  • Размытие границ для фото и видео для Instagram.
  • Перемещение видео / фото внутри квадрата.
  • Музыка, звуковые эффекты, голос за кадром.
  • Легкая синхронизация музыки и видео.
  • Регулятор громкости как для исходных звуков, так и для mp3 треков.
  • Добавление текста на видео и фото.
  • Добавление смайликов на фото.
  • Удобная синхронизация текста и смайликов с видео с функцией шкалы времени.
  • Большое количество фильтров для фото и видео.
  • Вращение фото или видео.
  • Создание фото коллажей.
  • Возможность поделиться результатом в социальных сетях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты InShot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе InShot

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