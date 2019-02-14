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Kwai для iOS

Kwai 6.1.0 для iPhone, iPad

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Описание Kwai 6.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kwai 6.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (287.92 Мб) Скриншоты Kwai 6.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Kwai 6.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kwai 6.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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Kwai – простое приложение, чтобы смотреть и делиться короткими видео. Если вам нравится снимать пародии, петь, танцевать, заниматься спортом, у вас есть домашние животные или интересное хобби, то просто откройте Квай и сделайте свой ролик.

Стань знаменитым вместе с Kwai, собери многотысячную аудиторию. Кроме того, вы получите доступ к огромному количеству забавных роликов со всей России. Видео в Ленте просто “взорвет ваш мозг”.

Квай предоставляет массу инструментов для создания видео:

  • покадровое редактирование видео (создавайте свою анимацию, рисуйте, используйте стикеры)
  • забавные маски и озвучка (попробуйте себя в роли любимого персонажа)
  • Популярные стикеры и музыка
  • Бесконечное количество видео и интересных идей, сведут вас с ума.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Kwai:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 617
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Kwai отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Kwai

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