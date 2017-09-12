busuu для iOS

busuu 13.7.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание busuu 13.7.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать busuu 13.7.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (114 Мб) Скриншоты busuu 13.7.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика busuu 13.7.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о busuu 13.7.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

busuu - это сообщество, объединяющее 70 миллионов пользователей, готовых помочь пользователю в изучении языков. Присоединяйтесь и получайте исправления своих письменных и устных упражнений. Также можно отправлять исправления и тем самым помогать изучать свой родной язык.

Особенности приложения:

  • Тест для определения уровня – пройди тест и узнай, насколько хорошо ты знаешь язык;
  • Официальные сертификаты для подтверждения уровня от McGraw-Hill Education;
  • Практика с носителями языка – получай исправления своих упражнений;
  • Постановка произношения – упражнения для правильной речи;
  • Полноценные курсы – более 150 уроков для каждого языка;
  • Правила и грамматика – разбираем сложные случаи и учим исключения;
  • Занятия офлайн – доступ к интернету необязателен;

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты busuu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

Английский язык с Words 3.15 для iPhone, iPad

Отличный инструмент для изучения английского с уникальным алгоритмом обучения. Пользователю доступно более 8000 слов, разбитых на 330 уроков, 26 тематических блоков,

По порядку 9.12.0000 для iPhone, iPad

По порядку - обучающе-развивающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, с помощью которого они научатся ранжировать предметы по их размеру,

Уход за ребенком 9.12.0000 для iPhone,iPad

Уход за ребенком - обучающе-развивающее приложение для самых юных пользователей iOS-устройств, в котором они смогут стать взрослыми и сами поухаживать за беспомощным

Реальное Пианино 1.27 для iPhone, iPad

Научитесь играть на пианино прямо на мобильном iOS-устройстве. Присутствуют бесплатные песни, ноты, уроки, которые в игровом виде позволят научиться играть джаз,

1A: Английский язык для детей 1.0 для iPhone, iPad

1A: Английский язык для детей - это приложение для самых маленьких пользователей, которые только начинают изучать английский язык

Загадки для детей в стихах 2.0.0 для iPhone, iPad

Загадки для детей в стихах - это полезное обучающее приложение, которое в форме игры поможет детям развить логические способности, зрительную память и слуховые

скачать Adguard

Отзывы о программе busuu

Admin

Отзывов о программе busuu 13.7.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 