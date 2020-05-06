busuu - Изучай иностранные языки - приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь сможет с комфортом изучать иностранные языки. Программа позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее не известные слова и выражения, но практиковать изученный материал с носителями языка.

Присутствует более 3000 разнообразных слов и выражений по более 150 темам, с помощью которого можно проводить повседневное общение, курсы для проверки пройденного материала (разработанные на основе Общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR), проверка выполняемых пользователем упражнений носителями языка, а также постоянная практика разговорных и письменных навыков, понимания на слух и чтения. Имеется возможность отслеживать собственный прогресс.

В настоящее время доступны английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, китайский, русский и турецкий языки.