busuu для Android

busuu 18.6.1.410 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание busuu 18.6.1.410 для AndroidОписание   Скачать busuu 18.6.1.410 для AndroidСКАЧАТЬ (28,94 Мб) Скриншоты busuu 18.6.1.410 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика busuu 18.6.1.410 для AndroidСтатистика   Отзывы о busuu 18.6.1.410 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

busuu - Изучай иностранные языки - приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь сможет с комфортом изучать иностранные языки. Программа позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее не известные слова и выражения, но практиковать изученный материал с носителями языка.

Присутствует более 3000 разнообразных слов и выражений по более 150 темам, с помощью которого можно проводить повседневное общение, курсы для проверки пройденного материала (разработанные на основе Общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR), проверка выполняемых пользователем упражнений носителями языка, а также постоянная практика разговорных и письменных навыков, понимания на слух и чтения. Имеется возможность отслеживать собственный прогресс.

В настоящее время доступны английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, китайский, русский и турецкий языки.

busuu
busuu
busuu
busuu
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 324
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

Чешский язык за 7 уроков 2.1.4 для Android

Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения

Изучение французского языка 5.6.29 для Android

Изучение французского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы французского языка, а также выучить

Иврит за месяц 1.6.1 для Android

Иврит за месяц - бесплатное приложение для Android с помощью которого можно быстро и эффективно освоить основы иврита. В основе метода лежит определение значения

Lingvist 2.28.4 для Android

Продвинутое Android-приложение для изучения иностранных языков, которое предлагает индивидуальный подход к каждому учащемуся. С помощью искусственного интеллекта

Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для Android

Бесплатное обучающее приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет практиковать английский язык в диалогах. Доступно более 100 реальных диалогов на

Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для Android

Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами. Путешествуйте по разным странам и общайтесь с местными жителями на одном из

скачать Adguard

Отзывы о программе busuu

Admin

Отзывов о программе busuu 18.6.1.410 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 