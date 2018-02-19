Cooler 3.3.66 для Android
Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие
Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android
Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя
Dr. Booster 2.0.1076 для Android
Dr. Booster – программа представляет собой оптимизатор работы устройства, она анализирует оперативную память для улучшения производительности, ускорения игр и
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
All-In-One Toolbox 8.0.6.4.5 для Android
All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время
Мастер очистки 1.95 для Android
Мастер очистки - приложение для оптимизации Android-устройств, позволяющее получить дополнительный объем дискового пространства за счет очистки данных в кэше