ePochta Studio для Windows

ePochta Studio 12.23

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Описание ePochta Studio 12.23Описание   Скачать ePochta Studio 12.23СКАЧАТЬ (125,91 Мб) Скриншоты ePochta Studio 12.23Скриншоты (5)   Статистика ePochta Studio 12.23Статистика   Отзывы о ePochta Studio 12.23Отзывы (0)  
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ePochta Studio представляет собой уникальное решение, включающее многофункциональный пакет продуктов для электронного маркетинга. Она выступает своеобразной оболочкой к приложениям и сервисам ePochta.

В состав продукта входят модули для:

  • рассылки e-mail сообщений;
  • управления списками рассылки;
  • автоматизации процесса подписки и удаления адресов.

Каждый модуль представлен отдельной программой ePochta, которая запускается при выборе определенной функции.

Создание и управление проектом e-mail кампании

Так как ePochta Studio работает с отдельными проектами e-mail кампании, то пользователь может выполнить следующие действия по отношению к каждому проекту:

  1. Добавить e-mail адреса.
  2. Править список контактов.
  3. Проверить адреса.
  4. Создать и разослать письма.
  5. Оценить эффективность e-mail кампании.
Что нового в ePochta Studio 12.23?

Обновленный модуль ePochta Mailer 9.41:

  • панели рекламы - убраны опции сообщений: уведомлений о доставке, прочтении и важности
  • добавлены предустановленные сервера СМТП

Обновленный модуль ePochta Extractor 13.20:

  • добавлена функция откл/вкл загрузки контактов из кэша
  • доработана и оптимизирована функция детального поиска для более эффективного сбора email адресов
  • исправлен баг из-за которого не проходил поиск через поисковую систему Google
Скриншоты ePochta Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 7900 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРассылка
ТОП-сегодня раздела "Рассылка"
 

ePochta Mailer 9.41

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