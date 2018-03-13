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5 ePochta Studio представляет собой уникальное решение, включающее многофункциональный пакет продуктов для электронного маркетинга. Она выступает своеобразной оболочкой к приложениям и сервисам ePochta. В состав продукта входят модули для: рассылки e-mail сообщений;

управления списками рассылки;

автоматизации процесса подписки и удаления адресов. Каждый модуль представлен отдельной программой ePochta, которая запускается при выборе определенной функции. Создание и управление проектом e-mail кампании Так как ePochta Studio работает с отдельными проектами e-mail кампании, то пользователь может выполнить следующие действия по отношению к каждому проекту: Добавить e-mail адреса. Править список контактов. Проверить адреса. Создать и разослать письма. Оценить эффективность e-mail кампании. Что нового в ePochta Studio 12.23?

Обновленный модуль ePochta Mailer 9.41: панели рекламы - убраны опции сообщений: уведомлений о доставке, прочтении и важности

добавлены предустановленные сервера СМТП Обновленный модуль ePochta Extractor 13.20: добавлена функция откл/вкл загрузки контактов из кэша

доработана и оптимизирована функция детального поиска для более эффективного сбора email адресов

исправлен баг из-за которого не проходил поиск через поисковую систему Google