NI Mail Agent - программа для массовой рассылки почты с поддержкой socks-прокси и шаблонов автозамены текста. Можно рассылать как обычные письма, так и письма в формате HTML, а также прикреплять к письмам файлы. Рекомендуется для рассылки прайсов, новостей, приглашений и т.д. Особенности NI Mail Agent:

Отзывы о программе NI Mail Agent Михаил Отличная программа! В параметрах серверов везде выставил лимит 10 писем, автоматом нарегил несколько тысяч ящиков на бесплатной почте, подгрузил в программу их настройки из файла в формате email:password, в рассылке по максимуму настроил персонализацию данных макросами и пошла рассылка с чередованием ящиков отправителей. Очень доволен, потраченные на лицензию деньги программа отрабатывает по полной.

| 6 | Ответить Михаил Программа не плохая, но когда доходит дело до реальных рассылок начинается куча проблем. То не отправляет, то письма до адресата не доходят и т д. Я думаю, что выгодней заплатить немного денег и установить StandartMailer. Очень удобно, понятно и главное с российским интернетом очень хорошо работает. Рассчитана на реальные сложные условия работы в интернете-среде - по обходу спам-фильтров и рандомизации писем, работы с прокси и прочих моментов. Другие программы по сравнених с ней сделаны для каких-то идеальных условий.

| 7 | Ответить Николай Михаил Михаил (или как Ваше настоящее имя), продвижение собственной программы путем необоснованной критики конкурентов не делает Вам чести.

Что касается цены - StandartMailer на год стоит 2900 рублей и через год для продолжения использования нужно обязательно покупать продление.

NI Mail Agent при оплате через Яндекс.Деньги стоит от 1082 до 1545 руб и купленной версией можно пользоваться сколь угодно долго (обновления бесплатны в рамках мажорной версии, в настоящий момент 4.x).

В итоге за StandartMailer придется заплатить намного больше денег.

В NI Mail Agent также есть персонализация рассылки (см. "Правка" - "Шаблоны автозамены (макросы)"), поддержка sock-прокси, возможность чередовать аккаунты на smtp-серверах чтобы не нарушать лимиты.

Почитайте форумы, программой пользуются в отнюдь не идеальных условиях. Конечно, у спамеров возникают проблемы с доставкой писем. Но при легальных рассылках, особенно при использовании smtp (или свой smtp на vds) и если прописать для домена SPF и использовать подпись DKIM, все будет доставляться.

| 2 | Ответить Игорь Михаил Посоветуйте программу для коммерческого массовой рассылки, без заморочек с smtp серверами и т.п. dems4@mail.ru Спасибо.

| 12 | Ответить Дмитрий Игорь В программах без smtp еще больше заморочек, чем с smtp т.к. в этом случае ваш комп должен представляться почтовым сервером. Это, во-первых, потребует от вас подключения у интернет провайдера услуги статического ip (у Билайна и Ростелекома она стоит 150 руб/мес, у последнего ее еще и довольно проблематично подключить). Письма с почтового сервера на динамическом ip навряд ли будут приняты сервером получателя. Потом для нормальной доставки (а ен в папку Спам) нужно купить домен, в панели управления зоной создать mx и spf со ссылкой на статик айпи, настроить DKIM (не всякая программа, работающая в качестве почтового сервера, поддерживает эту подпись) и DMARC. Это разве проще, чем купить на платном хостинге (mtw, jino, а для тяжелых случаев что-нибудь типа 4mailer.ru или лучше арендовать vds и настроить там свой smtp) почтовый тариф? Есть еще сервисы, позволяющие рассылать из вебинтерфейса, но там нужно платить за каждое письмо. Это почти то же самое, что заказать рассылку сторонней конторе, большая рассылка выйдет недешево. Хотите дешевую рассылку - подбирайте или покупайте готовый или настраивайте свой smtp (на vds или на локалхосте при условии статического ip) и используйте сабж или аналогичный софт.

| 1 | Ответить Андрей Отличная программа, пользуюсь уже полгода платной версией (без рекламных дописок в конце писем и с большим числом адресов в листе рассылки), работает как часы. Поначалу не все было понятно, после просмотра обучающих видеороликов и чтения документации на сайте программы разобрался. Программа может слать и через бесплатную почту (mailru, яндекс, gmail), но в связи с ограничениями этих серверов для больших рассылок нужно регить много ящиков, вводить их все в настройки smtp и заодно указать лимит писем для каждого ящика (например, 10) - после отправки этого числа писем программа переходит к счледующему ящику. Я поступил проще - взял аккаунт на платном хостинге за 55 рублей в месяц и делаю рассылки со скоростью 250 писем в час (ограничения хостера), при этом мне не мешает антиспам, который задолбал на бесплатных серверах. Сейчас подумываю взять vds за 5 баксов и настроить там почтовый сервер и socks прокси, чтобы рассылать через NI MA свои объемы за считанные минуты.

1 | 4 | Ответить Alex Андрей На Амазоне можно взять бесплатный сервер. Не супер, но вполне нормальный виртуал

| 1 | Ответить Константин Андрей А можно по-подробней, где можно купить платный аккаунт за 55 рублей на 250 писем в час? И насколько это реально? Ответить можно сюда, а можно в личку: cotan67@gmail.com

| 9 | Ответить Николай Константин Константин, на mtw тариф "Почтовый".

| 1 | Ответить Ольга Согласна, полная хрень

1 | | Ответить Хуйня В общем то отправляет норм. Прикрепляет в теле письма, что отправлено такой то прогой и айпишник отправителя.

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