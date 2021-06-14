AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок: импорт списков подписчиков из любых источников, обработка списков (удаление дубликатов, объединение, разъединение, сравнение списков, поиск/поиск и удаление контактов по любым критериям, возможность выполнения своих SQL запросов), мощный Html редактор для подготовки писем, автоматизация процесса подписки/отписки на рассылки и анализ входящей почты, запуск рассылок по расписанию.

Продвинутый MailMerge функционал – возможность рассылать высоко персонализированные письма (вставка в письмо данных из любых полей списков рассылки, условная вставка данных, условные вложения). Чрезвычайно мощное и гибкое ядро отправки: возможность рассылать через множество Smtp релеев и/или через встроенный Smtp сервер программы, гибкое распределение потоков писем между релеями и доменами адресов получателей, различные ограничения скорости отправки, возможность запуска множества рассылок одновременно, поддержка рассылки через прокси.

Высокая доставляемость писем: полная эмуляция сигнатуры OutLook Express/Windows Mail/Live Mail, возможность полной рандомизации тела и заголовков писем. Подробнейшая статистика + логи всех транзакций с серверами после каждой рассылки, дает исчерпывающую информацию о том, что, когда, как быстро и насколько успешно было разослано. RealTime статистика по открытым письмам и переходам по ссылкам в письмах. И главное: безопасность – все контакты, письма и статистика располагаются на вашей машине ! Для работы программы не требуются никакие внешние web-сервисы.