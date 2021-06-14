AMS Enterprise для Windows
|Оценка:
|3.90/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 8900 руб. | Купить
|Ограничение:
|20 дней, 200 писем за раз
|Версия:
|2.99.14 (build 1978) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Business Software Products
|Категория:
|Рассылка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 14 118 | Статистика
|Размер:
|38,93 Мб
|СКАЧАТЬ
AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок: импорт списков подписчиков из любых источников, обработка списков (удаление дубликатов, объединение, разъединение, сравнение списков, поиск/поиск и удаление контактов по любым критериям, возможность выполнения своих SQL запросов), мощный Html редактор для подготовки писем, автоматизация процесса подписки/отписки на рассылки и анализ входящей почты, запуск рассылок по расписанию.
Продвинутый MailMerge функционал – возможность рассылать высоко персонализированные письма (вставка в письмо данных из любых полей списков рассылки, условная вставка данных, условные вложения). Чрезвычайно мощное и гибкое ядро отправки: возможность рассылать через множество Smtp релеев и/или через встроенный Smtp сервер программы, гибкое распределение потоков писем между релеями и доменами адресов получателей, различные ограничения скорости отправки, возможность запуска множества рассылок одновременно, поддержка рассылки через прокси.
Высокая доставляемость писем: полная эмуляция сигнатуры OutLook Express/Windows Mail/Live Mail, возможность полной рандомизации тела и заголовков писем. Подробнейшая статистика + логи всех транзакций с серверами после каждой рассылки, дает исчерпывающую информацию о том, что, когда, как быстро и насколько успешно было разослано. RealTime статистика по открытым письмам и переходам по ссылкам в письмах. И главное: безопасность – все контакты, письма и статистика располагаются на вашей машине ! Для работы программы не требуются никакие внешние web-сервисы.
- множество исправлений и улучшений: поддержка эмоджи, win64, интеграция с postmaster.mail.ru и другое (с полным списком можно ознакомиться здесь https://www.bspdev.ru/news/)
AMS Enterprise 2.99.13 (build 1530)
AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок...
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Отзывы о программе AMS Enterprise
Егор про AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300) [13-10-2019]
Продам свою лицензию, с согласия авторов, на программы email рассылок AMS enterprise и Mail server admin. Цена 9000 рублей, в три раза дешевле чем на официальном сайте. Без торга. Цена указана за обе программы вместе. По отдельности не продается. Мой скайп: gashan1901
2 | 7 | Ответить
Ams_enterprise_discount про AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300) [03-03-2019]
Если вдруг кому-то нужна официальная лицензия от разработчика, со скидкой 20% от стоимости (мне платить ничего не нужно). Просто напишите, помогу вам купить со скидкой.
3 | 4 | Ответить
Кабжан Алматы про AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300) [31-01-2018]
Купил программу. Не могу запустить ее. Владимир помоги мне ее настроить.
2 | 14 | Ответить
Ams_enterprise_discount в ответ Кабжан Алматы про AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300) [03-03-2019]
Предлагаю купить лицензию прямиком от разработчика со скидкой в 20% от стоимости. Мне ничего оплачивать не нужно! Кому интересно - обращайтесь в личку за подробностями.
2 | 3 | Ответить
oxana про AMS Enterprise 2.99.9 (build 1245) [29-06-2017]
glavnoe ne pokupaite programmu epocita extractor!!!!! lohotron polneishii! snimaiut babki s kreditnoi karti a potom predlagaiut drugoi sposob oplati
2 | 3 | Ответить
ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [24-10-2016]
Программа косячная, рукожопы делали, красная цена 2к, не советую,помаятесь и удалите.. я вот купил дурачёк(( вернулся на епочту)
2 | 3 | Ответить
Владмир в ответ ёу про AMS Enterprise 2.99.9 [29-10-2016]
Программа AMS Enterprise - является лидером на рынке в своем сегменте. Тысячи лицензионных пользователей, среди которых банки, операторы мобильной связи и крупные компании с мировыми брендами! Все анонимные отрицательные отзывы являются не более чем происками менее удачных конкурентов или завистников. Если у Вас возникли вопросы или какое то проблемы, поможем их оперативно решить. Обращайтесь в скайп directmailer (без точки в конце). Всем пользователям Софтпортала - лично гарантирую 7% скидку на приобретение ПО + личную тех.поддержку.
С уважением Владимир.
2 | 7 | Ответить
Вася в ответ ёу про AMS Enterprise 2.99.9 (build 1245) [14-07-2017]
Тупая рукожопая школота понабежала и давай ругать прогу в которой ничерта не понимают.Прога отличная,если руки не из задницы растут.
2 | 5 | Ответить
Вася в ответ ёу про AMS Enterprise 2.99.10 (build 1300) [13-11-2017]
Руки у тебя из задницы растут-прога одна из лучших в своем сегменте, колоссальное количество настроек,единственное что ей не хватает- нет рандома в рандоме при подстановке шаблонов (это когда внутри шаблона могут быть еще несколько шаблонов,а в каждом из них-еще и еще и тд-как в программе AVITOS например) . Если у тебя руки из жопы-иди убейся об стену,с этой прогой работают множество предприятий
2 | 2 | Ответить