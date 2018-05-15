Пасьянс Паук - карточный пасьянс, в котором необходимо сложить одномастные карты по убыванию (король, дама, валет, 10, 9 ... 3, 2, туз) сверху вниз. Полностью собранный ряд убирается, приближая вас к победе. Для победы нужно избавиться от всех карт.

Можно переносить стопки одномастных карт из одного ряда в другой если соблюдена их последовательность. Щелчок правой кнопкой мышки перенесёт карту или стопку на подходящую карту. Если подходящих карт несколько, то будет выбрана левая. При наличии свободного ряда, на него может быть поставлен только король.

«F1» выделит карты, которые можно перенести, «F2» будет учитывать одномастные или разномастные карты, «F3» после каждого хода будет выделять карты, которые можно перенести. «Ctrl» + «Z» отменит ход. Если ходов нет, то нажатие по стопке закрытых колод в верхней правой части окна разложит по одной карте на каждый ряд.

Сложная игра перемешивает все карты. Лёгкая игра перемешивает колоды и расставляет их по очереди. Режим «отдых» раскладывает все карты в нужном порядке. Клавише «ESC» можно назначить сворачивание или закрытие игры.