Пасьянс Паук для Windows

Пасьянс Паук 5.9

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Описание Пасьянс Паук 5.9Описание   Скачать Пасьянс Паук 5.9СКАЧАТЬ (2,37 Мб) Скриншоты Пасьянс Паук 5.9Скриншоты (3)   Статистика Пасьянс Паук 5.9Статистика   Отзывы о Пасьянс Паук 5.9Отзывы (0)  
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Пасьянс Паук - карточный пасьянс, в котором необходимо сложить одномастные карты по убыванию (король, дама, валет, 10, 9 ... 3, 2, туз) сверху вниз. Полностью собранный ряд убирается, приближая вас к победе. Для победы нужно избавиться от всех карт.

Можно переносить стопки одномастных карт из одного ряда в другой если соблюдена их последовательность. Щелчок правой кнопкой мышки перенесёт карту или стопку на подходящую карту. Если подходящих карт несколько, то будет выбрана левая. При наличии свободного ряда, на него может быть поставлен только король.

«F1» выделит карты, которые можно перенести, «F2» будет учитывать одномастные или разномастные карты, «F3» после каждого хода будет выделять карты, которые можно перенести. «Ctrl» + «Z» отменит ход. Если ходов нет, то нажатие по стопке закрытых колод в верхней правой части окна разложит по одной карте на каждый ряд.

Сложная игра перемешивает все карты. Лёгкая игра перемешивает колоды и расставляет их по очереди. Режим «отдых» раскладывает все карты в нужном порядке. Клавише «ESC» можно назначить сворачивание или закрытие игры.

Скриншоты Пасьянс Паук:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, NT 4.x, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Карточные
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