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Печать конвертов 3.0
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4.16 из 5, всего оценок - 19
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- Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Печать конвертов — автоматическая печать конвертов (поля «Куда», «Откуда» и Индекс), печать реестров, уведомлений, ведение баз данных всех контрагентов и произведенных рассылок.
Принцип прост: вставляете пустой конверт в принтер — на выходе получаете заполненный.
Объединяет в себе:
- печать конвертов, почтовых уведомлений, описи вложения;
- печать реестров исходящих писем;
- печать логотипа на конвертах;
- ведение реестра контрагентов и писем;
- создание собственных макетов конвертов и уведомлений;
- проведение электронной рассылки;
- отслеживание даты создания, отправки, доставки и возврата;
- импорт из MS Excel-файлов и 1С:Предприятие;
- экспорт данных;
- поддержка всех форматов конвертов, утвержденных в РФ;
- различные формы вывода адреса;
- 4-х, 5-ти и 6-ти значные Индексы;
- настраиваемый интерфейс;
- гибкий фильтр.
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|Что нового в Печать конвертов 3.0?
- Автоматическая онлайн-активация программы сразу после оплаты.
- Онлайн-поиск юридических лиц с контактными данными по базе Пробили.Ру.
- Выбор конфигурации исходящего (письмо, бандероль, заказное и другие).
- Добавлены конверт C5, уведомление Форма 112-эп. Почтовый перевод, форма реестра Ф.103 (Excel).
|Скриншоты Печать конвертов:
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Отзывы о программе Печать конвертов
Ри про Печать конвертов 2.5 [13-03-2012]
из 1С 8.2 печатает адрес в формате: "регион, город, улица, дом", а надо - "улица, дом, регион, город"... Вот.
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Дмитрий Александрович про Печать конвертов 2.4 [23-12-2011]
Гавно требует оракл и кучу прочего дерьма на комп установить. Из под акссеса получается прощще и лучше и бесплатно.
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Пользователь про Печать конвертов 2.4 [12-12-2011]
не фига не работает
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Иван про Печать конвертов 1.2.0.1 [07-08-2008]
Действительно удобно стало делать массовые рассылки
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