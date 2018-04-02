Печать конвертов для Windows

Печать конвертов 3.0

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Описание Печать конвертов 3.0Описание   Скачать Печать конвертов 3.0СКАЧАТЬ (13,04 Мб) Скриншоты Печать конвертов 3.0Скриншоты (6)   Статистика Печать конвертов 3.0Статистика   Отзывы о Печать конвертов 3.0Отзывы (4)  
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4.16 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Печать конвертов — автоматическая печать конвертов (поля «Куда», «Откуда» и Индекс), печать реестров, уведомлений, ведение баз данных всех контрагентов и произведенных рассылок.

Принцип прост: вставляете пустой конверт в принтер — на выходе получаете заполненный.

Объединяет в себе:

  • печать конвертов, почтовых уведомлений, описи вложения;
  • печать реестров исходящих писем;
  • печать логотипа на конвертах;
  • ведение реестра контрагентов и писем;
  • создание собственных макетов конвертов и уведомлений;
  • проведение электронной рассылки;
  • отслеживание даты создания, отправки, доставки и возврата;
  • импорт из MS Excel-файлов и 1С:Предприятие;
  • экспорт данных;
  • поддержка всех форматов конвертов, утвержденных в РФ;
  • различные формы вывода адреса;
  • 4-х, 5-ти и 6-ти значные Индексы;
  • настраиваемый интерфейс;
  • гибкий фильтр.
Что нового в Печать конвертов 3.0?
  • Автоматическая онлайн-активация программы сразу после оплаты.
  • Онлайн-поиск юридических лиц с контактными данными по базе Пробили.Ру.
  • Выбор конфигурации исходящего (письмо, бандероль, заказное и другие).
  • Добавлены конверт C5, уведомление Форма 112-эп. Почтовый перевод, форма реестра Ф.103 (Excel).
Скриншоты Печать конвертов:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1890 руб.)
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 18 062
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечати, водяные знаки - Визитки, полиграфия
 Программа Печать конвертов отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Печать конвертов

Ри про Печать конвертов 2.5 [13-03-2012]

из 1С 8.2 печатает адрес в формате: "регион, город, улица, дом", а надо - "улица, дом, регион, город"... Вот.
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Дмитрий Александрович про Печать конвертов 2.4 [23-12-2011]

Гавно требует оракл и кучу прочего дерьма на комп установить. Из под акссеса получается прощще и лучше и бесплатно.
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Пользователь про Печать конвертов 2.4 [12-12-2011]

не фига не работает
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Иван про Печать конвертов 1.2.0.1 [07-08-2008]

Действительно удобно стало делать массовые рассылки
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