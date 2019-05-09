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Image Tuner 6.7
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4.70 из 5, всего оценок - 13
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- Рейтинг программы - 4.70 из 5
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Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое.
Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.
Основные возможности:
- Пакетная обработка цифровых изображений.
- Высокое быстродействие.
- Возможность изменения размера фотографий.
- Наличие встроенных шаблонов для изменения размера изображений.
- Поддержка наиболее популярных графических форматов (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX и др.).
- Нанесение водяных знаков, переименование, вращение и конвертирование изображений.
- Выбор степени сжатия и разрешения фотографий.
- Возможность загрузки фотографий с цифровых камер в формате CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF и т.д.
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Отзывы о программе Image Tuner
Мумбах про Image Tuner 6.4 [04-10-2017]
А чем IrfanView хуже? Возможностей больше и все бесплатно, расширить возможности можно с помощью плагинов к тому же...
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AirForce про Image Tuner 6.0 [13-01-2017]
Прекрасная и лёгкая программа для пакетной обработки фотографий: очистка EXIF, сжатие, переименование - больше ни для чего не использую.
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Максим про Image Tuner 5.5 [29-03-2016]
Лучшая из аналогичных программ, с какими я только сталкивался. Рекомендую всем, кто нуждается в пакетных преобразованиях.
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Миха про Image Tuner 4.9 [28-10-2014]
Полный отстой !!
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Ден про Image Tuner 4.9 [09-10-2014]
плохая не удобная программа
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