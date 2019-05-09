Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое.

Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.

Основные возможности: