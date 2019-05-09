Image Tuner для Windows

Image Tuner 6.7

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Описание Image Tuner 6.7Описание   Скачать Image Tuner 6.7СКАЧАТЬ (2,82 Мб) Скриншоты Image Tuner 6.7Скриншоты (3)   Статистика Image Tuner 6.7Статистика   Отзывы о Image Tuner 6.7Отзывы (10)  
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4.70 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер графических файлов, конвертировать их в различные форматы, добавлять водяные знаки, переименовывать и многое другое.

Также в программе присутствуют встроенные шаблоны, позволяющие изменить размер изображений для их публикации в социальных сетях Facebook, Twitter, или переместить обработанные графические файлы в мобильные устройства, типа IPod, iPhone и пр.

Основные возможности:

  • Пакетная обработка цифровых изображений.
  • Высокое быстродействие.
  • Возможность изменения размера фотографий.
  • Наличие встроенных шаблонов для изменения размера изображений.
  • Поддержка наиболее популярных графических форматов (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX и др.).
  • Нанесение водяных знаков, переименование, вращение и конвертирование изображений.
  • Выбор степени сжатия и разрешения фотографий.
  • Возможность загрузки фотографий с цифровых камер в формате CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF и т.д.
Image Tuner
Image Tuner
Image Tuner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 14 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Печати, водяные знаки
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Отзывы о программе Image Tuner

Мумбах про Image Tuner 6.4 [04-10-2017]

А чем IrfanView хуже? Возможностей больше и все бесплатно, расширить возможности можно с помощью плагинов к тому же...
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AirForce про Image Tuner 6.0 [13-01-2017]

Прекрасная и лёгкая программа для пакетной обработки фотографий: очистка EXIF, сжатие, переименование - больше ни для чего не использую.
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Максим про Image Tuner 5.5 [29-03-2016]

Лучшая из аналогичных программ, с какими я только сталкивался. Рекомендую всем, кто нуждается в пакетных преобразованиях.
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Миха про Image Tuner 4.9 [28-10-2014]

Полный отстой !!
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Ден про Image Tuner 4.9 [09-10-2014]

плохая не удобная программа
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