BurnAware Free - бесплатная и простая в использовании программа для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Позволяет выполнять все основные задачи по записи: создание и прожиг образов, запись аудиодисков из файлов WAV, MP3, и WMA, запись DVD-Video и дисков с данными, поддержка мультисессии, проверка записанных даных и многое другое.

CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а

Ashampoo Burning Studio Free - бесплатное приложение для работы с CD/DVD/Blu-Ray дисками, с помощью которого можно легко записывать аудио и видео различных форматов

Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски,

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их