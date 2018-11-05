BurnAware Free - бесплатная и простая в использовании программа для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Позволяет выполнять все основные задачи по записи: создание и прожиг образов, запись аудиодисков из файлов WAV, MP3, и WMA, запись DVD-Video и дисков с данными, поддержка мультисессии, проверка записанных даных и многое другое.
Основные возможности программы:
запись на любые типы носителей CD/DVD, а также Blu-Ray (BD-R/BD-RE)
запись дисков формата DVD-Video из видео файлов
запись Audio CD из файлов формата WAV, MP3 или WMA
создание и запись образов дисков
поддержка всех современных аппаратных интерфейсов (IDE/SCSI/USB/1394/SATA)
запись на лету для всех типов поддерживаемых образов
возможность использования мультисессии для всех типов носителей
автоматическая проверка записанных данных
поддержка CD-Text и кодировки Unicode
BurnAware Free обладает простым и понятным пользовательским интерфейсом.
CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а
Отзывы о программе BurnAware Free
nike про BurnAware Free 11.0 [16-02-2018]
Можно через нее записать фильм в формате mkv,чтоб он потом проигрывался на домашнем кинотеатре? 1 | | Ответить
Сергей про BurnAware Free 10.9 [25-01-2018]
Реально глючит: при верификации пишет, что ошибка файлов, которые я и не записывал. Есть мысль, что эти файлы были записаны раньше на эту болвванку (CD-RW или DVD-RW), хотя болванка естественно очищалась перед записью.
Сейчас стоит последняя версия 9.2. Но похоже, что этот глюк был и более ранних версиях, но когда началось не помню. | | Ответить
Какие у кого ручки не об этом здесь речь.А то что у меня эта гадина два камаза болванок испортила вот действительно факт,в компании с шампунем и неро.Какую-нибудь true burner и всё и вполне достаточно 1 | 5 | Ответить
Учитель Бу-Бу-Нияз про BurnAware Free 10.1 [28-02-2017]
Постоянно при закачки данной программы с этого сайта анивирус блокирует закачивание,поясняя,что программа содержит потенциально опасное ПО.Сейчас у меня стоит анивирусный комбайн ESET Smart Security-он закачку прервал.До него стоял 360ТС-он закучку тоже прибил.До него стоял DrWeb-aналогично!Значит,данная программа действительно опасна.Тогда почему администрация сайта её здесь выкладывает? | 1 | Ответить
Сом в ответ Учитель Бу-Бу-Нияз про BurnAware Free 10.1 [14-06-2017]
Я думаю для того, чтобы ваши антивирусы зря не простаивали. | | Ответить