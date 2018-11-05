BurnAware Free для Windows

BurnAware Free 11.7

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Описание BurnAware Free 11.7Описание   Скачать BurnAware Free 11.7СКАЧАТЬ (8,35 Мб) Скриншоты BurnAware Free 11.7Скриншоты (6)   Статистика BurnAware Free 11.7Статистика   Отзывы о BurnAware Free 11.7Отзывы (127)  
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4.51 из 5, всего оценок - 331
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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BurnAware Free - бесплатная и простая в использовании программа для записи CD, DVD и Blu-ray дисков. Позволяет выполнять все основные задачи по записи: создание и прожиг образов, запись аудиодисков из файлов WAV, MP3, и WMA, запись DVD-Video и дисков с данными, поддержка мультисессии, проверка записанных даных и многое другое.

Основные возможности программы:

  • запись на любые типы носителей CD/DVD, а также Blu-Ray (BD-R/BD-RE)
  • запись дисков формата DVD-Video из видео файлов
  • запись Audio CD из файлов формата WAV, MP3 или WMA
  • создание и запись образов дисков
  • поддержка всех современных аппаратных интерфейсов (IDE/SCSI/USB/1394/SATA)
  • запись на лету для всех типов поддерживаемых образов
  • возможность использования мультисессии для всех типов носителей
  • автоматическая проверка записанных данных
  • поддержка CD-Text и кодировки Unicode

BurnAware Free обладает простым и понятным пользовательским интерфейсом.

Что нового в BurnAware Free 11.7?
  • Добавлены новые функции
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты BurnAware Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 242 034
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
 Программа BurnAware Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе BurnAware Free

nike про BurnAware Free 11.0 [16-02-2018]

Можно через нее записать фильм в формате mkv,чтоб он потом проигрывался на домашнем кинотеатре?
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Сергей про BurnAware Free 10.9 [25-01-2018]

Реально глючит: при верификации пишет, что ошибка файлов, которые я и не записывал. Есть мысль, что эти файлы были записаны раньше на эту болвванку (CD-RW или DVD-RW), хотя болванка естественно очищалась перед записью.
Сейчас стоит последняя версия 9.2. Но похоже, что этот глюк был и более ранних версиях, но когда началось не помню.
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Оксана про BurnAware Free 10.5 [21-09-2017]

хорошая программа^записываю диски-мне нравится
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справедливый про BurnAware Free 10.3 [23-06-2017]

Какие у кого ручки не об этом здесь речь.А то что у меня эта гадина два камаза болванок испортила вот действительно факт,в компании с шампунем и неро.Какую-нибудь true burner и всё и вполне достаточно
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Учитель Бу-Бу-Нияз про BurnAware Free 10.1 [28-02-2017]

Постоянно при закачки данной программы с этого сайта анивирус блокирует закачивание,поясняя,что программа содержит потенциально опасное ПО.Сейчас у меня стоит анивирусный комбайн ESET Smart Security-он закачку прервал.До него стоял 360ТС-он закучку тоже прибил.До него стоял DrWeb-aналогично!Значит,данная программа действительно опасна.Тогда почему администрация сайта её здесь выкладывает?
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Сом в ответ Учитель Бу-Бу-Нияз про BurnAware Free 10.1 [14-06-2017]

Я думаю для того, чтобы ваши антивирусы зря не простаивали.
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