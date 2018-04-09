Программа проста в обращении, не требовательна к системным ресурсам и относится к категории "поставил и забыл". Полностью совместима с современными антивирусами, что позволяет обеспечить наибольшую защиту при использовании их вместе.

USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и другие носители, подключаемые через USB порт.

Dr.Web LiveUSB создает на USB-накопителе диск аварийного восстановления операционной системы. Теперь вы всегда сможете восстановить систему, если вдруг загрузка ПК в

Anti-autorun - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко очистить любые носители, карты памяти и цифровые устройства от

USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты