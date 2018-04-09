USB Disk Security для Windows

USB Disk Security 6.6.0.0

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Описание USB Disk Security 6.6.0.0Описание   Скачать USB Disk Security 6.6.0.0СКАЧАТЬ (8,21 Мб) Скриншоты USB Disk Security 6.6.0.0Скриншоты (5)   Статистика USB Disk Security 6.6.0.0Статистика   Отзывы о USB Disk Security 6.6.0.0Отзывы (83)  
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4.33 из 5, всего оценок - 364
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и другие носители, подключаемые через USB порт.

Программа проста в обращении, не требовательна к системным ресурсам и относится к категории "поставил и забыл". Полностью совместима с современными антивирусами, что позволяет обеспечить наибольшую защиту при использовании их вместе.

Скриншоты USB Disk Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)26 / 267 759
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыUSB-антивирусы
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Отзывы о программе USB Disk Security

Евгений Буркацкий про USB Disk Security 6.5.0.0 [23-10-2016]

Столкнулся с такой проблемой: имеем флешку и съемный ЖД, галочка стояла на автоматическом удалении (мой прокол - не посмотрел) жена начала работать с флешкой не смотря что там просит ЭТА программа, потом подключила пару раз ЖД и привет - ни на одном компьютере не видит ни флешку ни ЖД (Устройство ЮСБ не опознано),(Драйверы не может установить). Помогите плз в решении этой проблемы (что на ЖД, что на флешке очень много нужной информации). в карантине есть автораны но они восстанавливаются на рабочий стол.
PS. программа, принципе, норм но после установки нужно ее по изучать.
10 | 5 | Ответить

Lacedaemonian300 про USB Disk Security 6.5.0.0 [30-01-2016]

Программа даёт выбирать язык. Есть русский. Автоматически проверяет вирусы. Чтобы лишнего не удалил, надо убрать "галочку" с окошка "удалять угрозы автоматически". Программа очень удобная. Пользуюсь с большим удовольствием.
3 | 1 | Ответить

альмия про USB Disk Security 6.5.0.0 [19-01-2016]

Блин я подключила USB фотоаппарат к компьютеру и все удалилось из-за этой программы как восстановить все? Меня убьют за это
4 | 26 | Ответить

Sergej в ответ альмия про USB Disk Security 6.5.0.0 [16-02-2016]

Прога не удаляет фото, вирус мог сделать фото невидимыми, включите показ скрытых файлов в панели управления
1 | 2 | Ответить

Сергей про USB Disk Security 6.5.0.0 [29-05-2015]

Прога классная. Гоняю 2 года на 300 компах в сети = полет нормальный. Надо потратить 1 минуту на настройку под задачи пользователя и вперед. Если комп рядового пользователя, то нечего ему флешки с батниками и автозагрузками пихать в комп. А если комп сисадмина, то функцию автоудаления отключил и работай спокойно.
Но глюки есть. Если поставить полную блокировку USB-носителей и потом удалить прогу, то флешек комп больше не увидит. Налетел на этот глюк недавно - ищу лекарство.
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ІННА про USB Disk Security 6.5.0.0 [27-04-2015]

Где можно скачать русификатор к этой програме?
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