USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и другие носители, подключаемые через USB порт.
Программа проста в обращении, не требовательна к системным ресурсам и относится к категории "поставил и забыл". Полностью совместима с современными антивирусами, что позволяет обеспечить наибольшую защиту при использовании их вместе.
Panda USB Vaccine – бесплатная программа для блокировки вредоносных программ, распространяющихся с USB-устройств. Имеет двойной уровень превентивной защиты, позволяя
Отзывы о программе USB Disk Security
Евгений Буркацкий про USB Disk Security 6.5.0.0 [23-10-2016]
Столкнулся с такой проблемой: имеем флешку и съемный ЖД, галочка стояла на автоматическом удалении (мой прокол - не посмотрел) жена начала работать с флешкой не смотря что там просит ЭТА программа, потом подключила пару раз ЖД и привет - ни на одном компьютере не видит ни флешку ни ЖД (Устройство ЮСБ не опознано),(Драйверы не может установить). Помогите плз в решении этой проблемы (что на ЖД, что на флешке очень много нужной информации). в карантине есть автораны но они восстанавливаются на рабочий стол.
PS. программа, принципе, норм но после установки нужно ее по изучать. 10 | 5 | Ответить
Lacedaemonian300 про USB Disk Security 6.5.0.0 [30-01-2016]
Программа даёт выбирать язык. Есть русский. Автоматически проверяет вирусы. Чтобы лишнего не удалил, надо убрать "галочку" с окошка "удалять угрозы автоматически". Программа очень удобная. Пользуюсь с большим удовольствием. 3 | 1 | Ответить
альмия про USB Disk Security 6.5.0.0 [19-01-2016]
Блин я подключила USB фотоаппарат к компьютеру и все удалилось из-за этой программы как восстановить все? Меня убьют за это 4 | 26 | Ответить
Sergej в ответ альмия про USB Disk Security 6.5.0.0 [16-02-2016]
Прога не удаляет фото, вирус мог сделать фото невидимыми, включите показ скрытых файлов в панели управления 1 | 2 | Ответить
Сергей про USB Disk Security 6.5.0.0 [29-05-2015]
Прога классная. Гоняю 2 года на 300 компах в сети = полет нормальный. Надо потратить 1 минуту на настройку под задачи пользователя и вперед. Если комп рядового пользователя, то нечего ему флешки с батниками и автозагрузками пихать в комп. А если комп сисадмина, то функцию автоудаления отключил и работай спокойно.
Но глюки есть. Если поставить полную блокировку USB-носителей и потом удалить прогу, то флешек комп больше не увидит. Налетел на этот глюк недавно - ищу лекарство. 1 | 2 | Ответить