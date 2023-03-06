Anti-autorun - антивирус, который поможет избавиться от Virus.Win32.Small.k и других вирусов, использующих файлы AUTORUN.*. Программа быстро удалит любые файлы autorun.* с ваших дисков, флэшек, mp3-плееров, цифровых фотоаппаратов и т.п.

Anti-autorun не требует инсталляции, ее можно запустить с флэшки и очистить зараженный компьютер.