Anti-autorun для Windows

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Оценка: 4.53/5 голосов - 104
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.21.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:USB-антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 116 928 | Статистика
Размер:258 Кб
Anti-autorun скриншот № 1

Anti-autorun - антивирус, который поможет избавиться от Virus.Win32.Small.k и других вирусов, использующих файлы AUTORUN.*. Программа быстро удалит любые файлы autorun.* с ваших дисков, флэшек, mp3-плееров, цифровых фотоаппаратов и т.п.

Anti-autorun не требует инсталляции, ее можно запустить с флэшки и очистить зараженный компьютер.

Что нового в Anti-autorun 6.1.21.1?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Anti-autorun

По чему? про Anti-autorun 4.3 [11-10-2019]

По чему вы наёбуете людей
4 | 7 | Ответить

Admin в ответ По чему? про Anti-autorun 4.3 [24-11-2019]

1. Мы никогда никого не обманываем.
2. Может просто у вас руки из жопы и вы не умеет работать с программой?
6 | 4 | Ответить

Елена про Anti-autorun 4.3 [17-11-2015]

Хорошая программка! Маленькая, но быстрая и качественна! Позволила сэкономить время и нервы
3 | 2 | Ответить

Miku про Anti-autorun 4.3 [10-03-2015]

Лучше Пользоваться USB Protection & Recovery он все вирусы удалил и скрытые вирусом файлы восстановил!
3 | 15 | Ответить

Сергей про Anti-autorun 4.3 [18-12-2014]

Не сработало. Файлы защищены от удаления и прога не может их удалить
3 | 2 | Ответить

alonzo про Anti-autorun 4.3 [29-11-2014]

Прога херня! Стоял антибанер, постоянно перезагружался раб. стол. Вообщем вирус!!!
2 | 3 | Ответить

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