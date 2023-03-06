Anti-autorun для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 104
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.21.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Bombina Soft
|Категория:
|USB-антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 116 928 | Статистика
|Размер:
|258 Кб
Anti-autorun - антивирус, который поможет избавиться от Virus.Win32.Small.k и других вирусов, использующих файлы AUTORUN.*. Программа быстро удалит любые файлы autorun.* с ваших дисков, флэшек, mp3-плееров, цифровых фотоаппаратов и т.п.
Anti-autorun не требует инсталляции, ее можно запустить с флэшки и очистить зараженный компьютер.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Anti-autorun
Admin в ответ По чему? про Anti-autorun 4.3 [24-11-2019]
1. Мы никогда никого не обманываем.
2. Может просто у вас руки из жопы и вы не умеет работать с программой?
6 | 4 | Ответить
Елена про Anti-autorun 4.3 [17-11-2015]
Хорошая программка! Маленькая, но быстрая и качественна! Позволила сэкономить время и нервы
3 | 2 | Ответить
Miku про Anti-autorun 4.3 [10-03-2015]
Лучше Пользоваться USB Protection & Recovery он все вирусы удалил и скрытые вирусом файлы восстановил!
3 | 15 | Ответить
Сергей про Anti-autorun 4.3 [18-12-2014]
Не сработало. Файлы защищены от удаления и прога не может их удалить
3 | 2 | Ответить
alonzo про Anti-autorun 4.3 [29-11-2014]
Прога херня! Стоял антибанер, постоянно перезагружался раб. стол. Вообщем вирус!!!
2 | 3 | Ответить