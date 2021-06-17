Lim Flash Security для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|USB-антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 539 | Статистика
|Размер:
|3,04 Мб
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Lim Flash Security - удобный бесплатный инструмент для восстановления скрытых данных на флеш накопителях, а также удаления флеш вирусов.
Программа легко восстановит работоспособность флешки после работы вируса, который создает кучу ярлыков и все папки делает скрытыми.
Возможности приложения:
- Снимает опцию скрытность с папки.
- Восстанавливает данные удаленные с флешки вирусами.
- В случае если флешка вирусная, программа укажет на все, что может причинить вред вашим данным, а также поможет очистить USB-накопитель от вируса и восстановит все данные как они и были.
- Не нагружает систему можно постоянно держать запущенной и проверять все флешки вставляемые в компьютер.
- Удобный интерфейс позволит легко управлять программой и выполнять нужные операции.
- Исправлены ошибки.
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