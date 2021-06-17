Lim Flash Security для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:USB-антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 539 | Статистика
Размер:3,04 Мб
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Lim Flash Security скриншот № 1
Lim Flash Security скриншот № 2

Lim Flash Security - удобный бесплатный инструмент для восстановления скрытых данных на флеш накопителях, а также удаления флеш вирусов.

Программа легко восстановит работоспособность флешки после работы вируса, который создает кучу ярлыков и все папки делает скрытыми.

Возможности приложения:

  • Снимает опцию скрытность с папки.
  • Восстанавливает данные удаленные с флешки вирусами.
  • В случае если флешка вирусная, программа укажет на все, что может причинить вред вашим данным, а также поможет очистить USB-накопитель от вируса и восстановит все данные как они и были.
  • Не нагружает систему можно постоянно держать запущенной и проверять все флешки вставляемые в компьютер.
  • Удобный интерфейс позволит легко управлять программой и выполнять нужные операции.
Что нового в Lim Flash Security 1.2.1?
  • Исправлены ошибки.
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