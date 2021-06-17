ТОП-сегодня раздела "USB-антивирусы"

USB Disk Security 6.9 USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов,...

Зоркий глаз 5.409 Зоркий глаз - бесплатный антивирус типа anti autorun, который находит и изолирует 100% вирусов, распространяющихся на флешках...

Anti-autorun 5.2.18.5 Anti-autorun - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и...

Bitdefender USB Immunizer 2.0.1.9 Bitdefender USB Immunizer - бесплатная и простая в использовании утилита, которая предотвращает...

StopAutorun 1.42 StopAutorun - небольшая утилита для блокировки запуска вредоносных и подозрительных программ со съемных носителей (USB-флешки, карты памяти, внешние диски и т.д.)...