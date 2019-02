Сравнительный тест наушников Sony NEW Gold, Sony Platinum и Plantronics RIG 4VR для Sony Playstation, Windows и Mac OS X Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 01.02.2019 Источник http://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 292 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 У наших коллег с YouTube-канала Мобильный придира на тестировании побывали три варианта наушников для игровых консолей за 200, 100 и 50 долларов. Посмотрим, есть ли смысл переплачивать за версию Platinum или можно остановиться на новой версии Gold. Вначале посмотрим на комплектацию и внешний вид. Особенно нас интересует комплектация наушников Sony Platinum потому, что они в 2 раза дороже версии New Gold и по весу тяжелее. Первой открываем коробку с Sony Gold. Как всегда присутствует макулатура, при чем есть даже на русском языке. Комплектация обычная, без каких-либо излишеств: документация, беспроводный USB-адаптер, аудио-кабель со штекером 3.5 мм, micro-USB кабель для зарядки наушников от PlayStation или от другого источника. Емкость литий-ионной батареи составляет 570 мАч и ее хватает при средней громкости звука на 5-6 часов, полная зарядка наушников в среднем занимает 3-3.5 часа. Радиус действия беспроводного передатчика примерно 10 метров. Амбушюры на наушниках съемные и их можно заменить при необходимости. Что касается цветовой гаммы, то существует еще вариант в белом цвете и лимитированная версия в полу-прозрачном сине-фиолетовом цвете. В конце обзора вы найдете ссылки на страницы с описанием упоминаемых наушников. Крепление наушников обшито хорошим кожзамом и, в принципе, пару тройку лет должно продержаться если ваш кот или собака не решат иначе. Обновленная версия радикально отличается от прежней своей конструкцией. Теперь чаши не складываются вовнутрь, что позволило избавиться от поломок, от которых страдали практически все владельцы предыдущей версии. Теперь этот брак устранен. Назначение всех кнопок и разъемом перечислено в синем руководстве. Gold серия поддерживает виртуальное объемное звучание 7.1 на основе технологии 3D-звука, а так же поддерживает работу с шлемами виртуальной реальности. Реализована возможность создания пользовательских режимов прослушивания — профилей, которые можно создать и загрузить на PlayStation. Наушники работают так же и на операционных системах Windows и MacOS. Для инициализации наушников подключаем беспроводный USB-адаптер в USB-порт PlayStation, затем выходим в основное меню консоли в раздел «PlayStation Store» и устанавливаем соответствующее приложение для наушников Sony. Переводим переключатель на наушниках из состояние «OFF» в состояние 1 или 2. Создаем свои настройки звучания звука или загружаемуже готовый профиль в зависимости от выбранного жанра игры. Далее просто запускаем игру и наслаждаемся хорошим беспроводным звуком. Теперь перейдем к распаковке Sony Platinum. По весу она тяжелее коробки с Gold версией раза в полтора точно. Интересно, за счет чего, более богатой комплектации или более тяжелой упаковки. Открываем. В принципе, все как в Gold версии, кроме фирменного мешочка для наушников. За счет того, что чаши наушников могут складываться вовнутрь, наушники занимают намного меньше места и могут помещаться в небольшой мешочек-чехол. В остальном комплектация абсолютно одинаковая кроме самой упаковки — она более качественней и презентабельней чем у Gold версии. Если сравнивать с наушниками Gold версии, то у Premium версии чаша наушников больше, так же больше емкость литий-ионного аккумулятора аж на 33% и составляет 760 мАч, которого хватает примерно на 8-9 часов работы при средней громкости. Беспроводный USB адаптер имеет индикатор передачи данных на торце, сам адаптер явно больше такого же в Gold версии, наверное благодаря этому радиус действия наушников в версии Platinum на 3 метра больше и составляет не 10 метров как у Gold версии, а 13 метров. Еще одно небольшое отличие в версии Platinum заключается в том, что разработчики вынесли кнопки управления 3D звуком на правый наушник, в то время как все управляющие кнопки и разъемы у Gold версии находятся на левой чаше наушников. В остальном все кнопки и разъемы находятся почти на тех же местах. Процесс инициализации и подключения наушников Sony Platinum абсолютно идентичен с версией Gold, поэтому рассказывать еще раз то же самое мы не будем. Что касается регулировки чаш, то они перемещаются легко и просто. По части комплектации третьи наушники, Plantronics RIG 4VR, естественно, самые обычные: краткая документация, внешний наушник со штекером 3.5 мм, аудио кабель и сами наушники. У них регулировка чаш сделана гораздо проще, чем в наушниках от Sony. Так же в 50-долларовых наушниках реализован съемный гибкий микрофон со штекером на 3.5 мм, форму микрофона можно задавать под свои потребности. По нашему мнению, не стоит очень часто переключать положение чаш наушников иначе в местах крепления пластик сотрется со временем и чаши начнут выпадать. Теперь перейдем к тестированию. После проверки всех трех моделей на разных играх можно сделать следующие выводы. В плане качества звука дела намного лучше обстоят у Platinum версии, здесь более насыщены басы, Gold версия в этом плане хуже, качество и чувствительность микрофонов в Gold и Premium версиях одинаковые, похоже там используются абсолютно одинаковые микрофоны. В самых дешевых наушниках, качество передаваемой речи выше за счет выносимого микрофона, это подтвердили сами игроки в процессе игры, когда мы попеременно меняли наушники по очереди, спрашивая у команды как стало слышно, лучше или нет. Итак, какое наше окончательное мнение? Бесспорно Platinum стоит своих денег и лучше версии Gold потому что: Имеет более емкий аккумулятор на 760 мАч вместо 570 мАч большие чаши наушников 13 метров рабочего радиуса вместо 10 у версии Gold Минус - это цена. Выбор остается за вами, что взять - Gold или Platinum. Если есть такая возможность, очень советуем послушать эти наушники у друзей или в магазинах до покупки, чтобы определиться с окончательным выбором, потому что кому медведь на ухо наступил и Gold покажется шедевром в плане звука, а гурманам и Platinum не подойдет. Пишите комментарии. Мы прощаемся с вами до следующего обзора. Как и обещали, даем ссылки на официальные страницы с описанием наушников: Sony Gold: https://www.playstation.com/ru-ru/explore/accessories/gold-wireless-headset/ Sony Platinum: https://www.playstation.com/ru-ru/explore/accessories/platinum-wireless-headset/ Plantronics RIG 4 VR: https://www.plantronics.com/us/en/product/rig-4vr И напоминаем, что можно не стесняться и подписываться на наш канал Мобильный придира, на котором регулярно выходят новые обзоры интересных и полезных гаджетов. Кроме этого, вас наверняка заинтересуют и другие наши каналы на YouTube: SoftPortal TV

Отзывы о статье Сравнительный тест наушников Sony NEW Gold, Sony Platinum и Plantronics RIG 4VR для Sony Playstation, Windows и Mac OS X