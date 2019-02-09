10 лучших игр 2018 года на PlayStation 4
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано09.02.2019
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
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В 2018 году для консоли PlayStation 4 вышло несколько громких эксклюзивов, но были также и кросс-платформенные проекты, добротно адаптированные под железо приставки Sony. В этом обзоре наши коллеги с канала Star Labs вспомнили чем радовали нас разработчики в ушедшем уже году и собрали десятку лучших игр, доступных для покупки прямо сейчас.

Monster Hunter: World

Экшн-РПГ Monster Hunter: World вышла в январе на консолях, а в конце лета добралась и до персональных компьютеров. Это уже пятая часть серии от Capcom, в которой студия решила отказаться от подгружаемых локаций, сделав мир открытым.

Monster Hunter: World

Как и прежде, играть предстоит за охотника в режиме от третьего лица. А для поклонников совместного прохождения доступен кооперативный режим с поддержкой четырех игроков.

Версия для PlayStation имеет на Метакритике оценку 90 баллов из 100. Поэтому если релиз прошел мимо вас, срочно отправляйтесь в PS Store.

Battlefield V

Battlefield V

В пятнадцатой части своей серии разработчики из EA DICE вернулись к истокам, создав игру в сеттинге Второй Мировой войны. Анонсированная в мае, она вышла в ноябре, не оправдав ожиданий по продажам. Главный конкурент, Call of Duty: Black Ops 4, разошелся большим тиражом. Впрочем, плохой от этого игра не стала. Как всегда, динамичный геймплей, отличная графика и удобоваримый сюжет — все это на месте.

A Way Out

Эту игру ждали с самого момента ее анонса на выставке E3 в 2017 году. А издание Газета.ру даже включило ее в десятку самых ожидаемых проектов 2018 года. Все дело в том, что за ее разработку отвечал Юсеф Фарес, автор шедевральной Brothers: A Tale of Two Sons.

A Way Out

В A Way Out Фарес прошел по проторенной дорожке, взяв за основу механику из братьев, доработав и улучшив ее. Прохождение рассчитано на двух человек, каждый из которых управляет одним из двух персонажей. Они — заключенные в тюрьме, из которой необходимо сбежать. Чтобы побег прошел успешно придется много взаимодействовать друг с другом и окружающим миром. Поэтому необходима хорошая сыгранность.

The Crew 2

В последние годы многие игровые жанры находятся на подъеме. А другие, наоборот, переживают спад. К последним можно отнести и гонки. Хороших симуляторов и аркад выходит крайне мало, а серия The Crew — приятное исключение.

The Crew 2

Вышедшая в конце июня вторая часть взяла все лучшее из оригинала, став больше и лучше. Нам предстоит взять под управление малоизвестного гонщика, который хочет стать лучшим в своем деле. Участвовать можно как в классических покатушках на автомобилях, так и ставить рекорды скорости на мотоциклах, лодках и, внимание, даже самолетах.

Red Dead Redemption 2

Третья часть серии Red Dead, приквел к оригинальной Red Dead Redemption. Выхода второй части игроки всего мира ждали целых восемь лет! Но ожидание того стоило. Неспешно и вдумчиво Rockstar Games создали РПГ в открытом мире, которую будут помнить на протяжении многих лет.

Red Dead Redemption 2

Вы окунетесь в атмосферу 1899 года, где на Диком Западе процветает бандитизм. Одним из разбойников с большой дороги предстоит стать и игроку, пройдя путь от рядового грабителя до уважаемого в определенных кругах человека.

Far Cry 5

В пятой части одноименной серии события происходят в штате Монтана, где взяв под управление помощника местного шерифа, вам предстоит бороться с сектой «Врата Эдема».

Far Cry 5

Релиз игры состоялся в марте на всех актуальных платформах, включая PlayStation 4. За первую неделю продаж было выручено 300 млн долларов, благодаря чему она стала самой успешной с коммерческой точки зрения частью серии. Да и в целом Ubisoft заработали больше только на продажах Tom Clancy’s The Division.

Kingdom Come: Deliverance

Настоящий долгострой, на создание которого у чехов из Warhorse Studios ушло 4 года. На протяжении всего этого времени они подогревали интерес публики, регулярно публикуя на Kickstarter, откуда они брали финансирование, отчеты и тизеры. Поэтому выхода РПГ ждали с нетерпением.

Kingdom Come: Deliverance

Ее отличительной особенностью является реалистичность геймплея и аутентичность окружающего мира. Никакого фэнтези нет и близко. Не будете есть — умрете, не будете спать — случится то же самое. Определенно, такие трудности не всем по душе, Но вряд ли где-то еще вы сможете насладиться красотами средневековой Богемии.

Marvel's Spider-Man

Данная игра — полноценный полноразмерный эксклюзив PlayStation 4. Анонс состоялся в 2016 году, а релиз в сентябре 2018-го. Успешный фильм о Человеке-пауке помог привлечь большую аудиторию, что отразилось и на продажах, существенно превысивших прогнозы аналитиков. Впрочем, сюжетно игра и картина никак не связаны.

Marvel\\\\\\\'s Spider-Man

В Marvel's Spider-Man Питеру Паркеру уже 23 года и он давно окончил старшую школу, а способностями обладает уже восемь лет. Главная задача Паркера — очистить улицы Нью-Йорка от бандитов, которых там всегда по пачке за каждым углом.

Стоит также обратить внимание и на DLC, которых вышло аж три: «Ограбление», «Войны банд» и «Серебряный луч». Их можно получить в комплекте «Город, который никогда не спит». И так как все три DLC являются одной большой историей, именно так мы рекомендуем вам поступить.

Detroit: Become Human

Второй эксклюзив для консоли от Sony в нашем обзоре. Игра была создана французской студией Quantic Dream, которая ранее подарила миру такие тайтлы, как Heavy Rain и Fahrenheit.

Detroit: Become Human

Сюжет вертится вокруг сразу трех главных героев в 2038 году с отдельной историей для каждого. На первый взгляд они никак не связаны, но по мере прохождения будет появляться все больше ниточек и в итоге все сложится в единую достаточно цельную картину.

God of War

Закончим сегодняшнюю десятку похождениями постаревшего Кратоса, который перебрался в Скандинавию, где завел отношения со смертной женщиной, родившей ему сына. Легендарный воин практически не занимался его воспитанием, но после кончины матери ребенка выбора у него не остается.

God of War

Игра кардинально отличается от предыдущих частей, так как основана уже не на греческой мифологии, а на скандинавской. Никаких богов Олимпа, нас ждет суровый Мидгард, в котором обитают свои, не менее колоритные чудовища.

Как видите, выбор прошлогодних блокбастеров для PlayStation 4 довольно впечатляющий, есть из чего выбрать. Точно так же есть из чего выбрать для просмотра на нашем You-Tube-канале Star Labs. Поэтому можно смело на него подписываться, тем более что это совершенно бесплатно, в отличие от покупки игр. Кроме этого, предлгаем вашему вниманию другие не менее интересные каналы:

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