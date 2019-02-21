Топ 10 лучших VR игр
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано21.02.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделИгры
Просмотров47
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мужественные парни с YouTube-канала StarLabs сделали подборку наиболее интересных, на их взгляд, VR игр, то есть игр виртуальной реальности. VR медленно, но уверенно входит в наши цифровые развлечения. И если сегодня это все еще диковинка, то уже через год-другой мы будем воспринимать виртуальный мир как нечто обыденное и повседневное.

Firewall: Zero Hour

Платформа — PlayStation VR.

Firewall: Zero Hour

Весьма ожидаемый соревновательный шутер от First Contact Entertainment. Двум командам, в каждой из которых может быть до 4-х человек, прийдется сойтись не на жизнь, а на смерть, атакуя или защищаясь. Игру сравнивали с Counter Strike и Rainbow Six. Для лучшего взаимодействия рекомендуется использовать контроллеры PalyStation Aim.

Bow to Blood

Платформа — PlayStation VR.

Bow to Blood

Надо признать, мы не собирались вносить Bow to Blood в этот список, пока не сыграли в нее. Оказалось, дебют компании Tribetoy на PS VR — это выигрышное сочетание стратегии и сражения на поле боя. Вам придется пилотировать летающие корабли и сражаться в футуристическом мире.

Torn

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Torn

Интригующая новая игра-головоломка и первый внутренний проект от Aspyr. Вам предстоит изучить мрачный заброшенный особняк безумного ученого Лоуренса Телбота чтобы расследовать причину его загадочного исчезновения много лет назад.

Zone of the Enders 2: The 2nd Runner – MARS

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Zone of the Enders 2: The 2nd Runner - MARS

Это полный ремастер культовой классики Zone of the Enders 2 от Konami, впервые анонсированный в прошлом году с полной поддержкой VR. Вас ждет замечательный экшен в виде сражений пилотируемых роботов.

Transference

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Transference

Следующая VR игра от Ubisoft разрабатывалась в партнерстве с компанией Элайджи Вуда SpectreVision. Это психологический триллер с элементами живого действия в создании исследования таинственного и тревожного исследования разума. На PS VR есть даже бесплатная демо-версия.

Creed: Rise to Glory

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Creed: Rise to Glory

Студия-разработчик Survios вернулась с очередным нокаутом. Creed основан на последних фильмах франшизы Рокки и у вас есть два контроллера движения чтобы проложить путь в вершине. Новая технология Phantom Melee от Survios обещает более захватывающий и убедительный бокс, чем вы видели до сих пор в VR.

Astro Bot: Rescue Mission

Платформа — PlayStation VR.

Astro Bot: Rescue Mission

Одной из неожиданных историй успеха PS VR 2016 году стала небольшая мини-игра с бесплатной комплектацией к плеерам VR. Теперь Sony переносит этот опыт в полноценную игру. Вам придется проложить путь через несколько уровней, спасая своих очаровательных робо-друзей. Эта игра обязательно станет отличным дополнением к вашей библиотеке PS VR.

Evasion

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Evasion

Archiact, разработчик игры, пытается сделать свой следующий большой VR-проект. Evasion включает в себя адский геймплей со стрельбой, в котором вы пробиваетесь через чужую планету. Поддержка PS Aim и PS VR обязательно сделают этот опыт более захватывающим.

Defector

Платформа — Oculus Rift.

Defector

Не забывайте об этой чрезвычайно перспективной шпионской игре от Twisted Pixel, которая уже поступила в продажу. Стильный геймплей с захватывающими перестрелками, прыжками с парашютом и многое другое. Ожидайте превосходную игру.

Prey: Typhon Hunter

Платформа — PlayStation VR.

Prey: Typhon Hunter

Еще одна игра получает поддержку VR. На самом деле это игра в стиле побега, где вы должны решать головоломки. В нее будет добавлен многопользовательский режим, в котором игроки становятся маскирующимися в комнате мимиками. Персонаж, управляемый человеком, должен будет их обнаружить.

На этом пока что все. И хотя список VR игр сейчас не очень длинный, да и жанров здесь не такое уж разнообразие, однако, как мы уже сказали выше, технология активно развивается и завоевываает все все больший кусок рынка. Канал Star Labs обязателньо будет следить за этой темой и информировать своих подписчиков о выходе интересных новинок. Поэтому есть смысл подписаться на канал. А ткже на другие наши каналы на YouTube:

Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom

Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom

Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/thebesttopx/channel/

Отзывы о статье Топ 10 лучших VR игр

Admin

Отзывов о статье "Топ 10 лучших VR игр" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
i2R
Павел Ряйкконен
Все авторы
Наш канал на YouTube
Топ 10 лучших VR (виртуальной реальности) игр
 
 