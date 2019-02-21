Топ 10 лучших VR игр

Мужественные парни с YouTube-канала StarLabs сделали подборку наиболее интересных, на их взгляд, VR игр, то есть игр виртуальной реальности. VR медленно, но уверенно входит в наши цифровые развлечения. И если сегодня это все еще диковинка, то уже через год-другой мы будем воспринимать виртуальный мир как нечто обыденное и повседневное.

Firewall: Zero Hour

Платформа — PlayStation VR.

Весьма ожидаемый соревновательный шутер от First Contact Entertainment. Двум командам, в каждой из которых может быть до 4-х человек, прийдется сойтись не на жизнь, а на смерть, атакуя или защищаясь. Игру сравнивали с Counter Strike и Rainbow Six. Для лучшего взаимодействия рекомендуется использовать контроллеры PalyStation Aim.

Bow to Blood

Платформа — PlayStation VR.

Надо признать, мы не собирались вносить Bow to Blood в этот список, пока не сыграли в нее. Оказалось, дебют компании Tribetoy на PS VR — это выигрышное сочетание стратегии и сражения на поле боя. Вам придется пилотировать летающие корабли и сражаться в футуристическом мире.

Torn

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Интригующая новая игра-головоломка и первый внутренний проект от Aspyr. Вам предстоит изучить мрачный заброшенный особняк безумного ученого Лоуренса Телбота чтобы расследовать причину его загадочного исчезновения много лет назад.

Zone of the Enders 2: The 2nd Runner – MARS

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Это полный ремастер культовой классики Zone of the Enders 2 от Konami, впервые анонсированный в прошлом году с полной поддержкой VR. Вас ждет замечательный экшен в виде сражений пилотируемых роботов.

Transference

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Следующая VR игра от Ubisoft разрабатывалась в партнерстве с компанией Элайджи Вуда SpectreVision. Это психологический триллер с элементами живого действия в создании исследования таинственного и тревожного исследования разума. На PS VR есть даже бесплатная демо-версия.

Creed: Rise to Glory

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Студия-разработчик Survios вернулась с очередным нокаутом. Creed основан на последних фильмах франшизы Рокки и у вас есть два контроллера движения чтобы проложить путь в вершине. Новая технология Phantom Melee от Survios обещает более захватывающий и убедительный бокс, чем вы видели до сих пор в VR.

Astro Bot: Rescue Mission

Платформа — PlayStation VR.

Одной из неожиданных историй успеха PS VR 2016 году стала небольшая мини-игра с бесплатной комплектацией к плеерам VR. Теперь Sony переносит этот опыт в полноценную игру. Вам придется проложить путь через несколько уровней, спасая своих очаровательных робо-друзей. Эта игра обязательно станет отличным дополнением к вашей библиотеке PS VR.

Evasion

Платформа — PlayStation VR, Oculus Rift, Vive.

Archiact, разработчик игры, пытается сделать свой следующий большой VR-проект. Evasion включает в себя адский геймплей со стрельбой, в котором вы пробиваетесь через чужую планету. Поддержка PS Aim и PS VR обязательно сделают этот опыт более захватывающим.

Defector

Платформа — Oculus Rift.

Не забывайте об этой чрезвычайно перспективной шпионской игре от Twisted Pixel, которая уже поступила в продажу. Стильный геймплей с захватывающими перестрелками, прыжками с парашютом и многое другое. Ожидайте превосходную игру.

Prey: Typhon Hunter

Платформа — PlayStation VR.

Еще одна игра получает поддержку VR. На самом деле это игра в стиле побега, где вы должны решать головоломки. В нее будет добавлен многопользовательский режим, в котором игроки становятся маскирующимися в комнате мимиками. Персонаж, управляемый человеком, должен будет их обнаружить.

На этом пока что все. И хотя список VR игр сейчас не очень длинный, да и жанров здесь не такое уж разнообразие, однако, как мы уже сказали выше, технология активно развивается и завоевываает все все больший кусок рынка. Канал Star Labs обязателньо будет следить за этой темой и информировать своих подписчиков о выходе интересных новинок. Поэтому есть смысл подписаться на канал. А ткже на другие наши каналы на YouTube:

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