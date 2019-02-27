Любители новинок ощутят в полной мере достоинства мобильной связи пятого поколения. В этом году мобильные устройства порадуют внедрением в них искусственного интеллекта. Гаджеты будут обладать более высокой производительностью, ведь с большинстве аппаратов будет осуществлен переход на ОЗУ LPDDR5 и флеш-накопители UFS 3.0. Ускоренная беспроводная зарядка аккумулятора перестанет быть чем-то необычным, а у большинства аппаратов будет сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран. Итак, представляем вашему вниманию ТОП-10 самых ожидаемых смартфонов 2019 года. Данный обзор любезно предоставил YouTube-канал Star Labs.

Samsung Galaxy S10/S10+

Производитель обещал на этот раз создать нечто необычное, с учетом того, что последние смартфоны данной серии не особо заинтересовали покупателей. Главный упор будет сделан на тройную камеру, безрамочный дизайн и распознавание лица в формате 3D, а также новый процессор. В продаже новинка появится уже в марте.

Apple iPhone X (2019)

Улучшенная версия лишится выреза под камеру, что является несомненным плюсом новинки. Разработчики не отстают от общей тенденции — безрамочности устройств. По слухам, iPhone X нового поколения получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и компания Apple полностью переведет iPhone с разъема Lightning на USB-C.

Купить устройство можно будет уже в сентябре, а о стоимости информации пока нет.

Huawei Mate 30

Совсем скоро компания Huawei представит ценителям новинок гаджетов возможность пользоваться всеми преимуществами сотовой связи пятого поколения. Речь идет о фирменном модеме Balong 5G01, которому под силу развить скорость загрузки до 5,3 Гбит в секунду. О технических характеристиках смартфона пока данных особо нет. В любом случае модель обещает быть приличной по размеру, но в то же время удобной для держания в руках.

Huawei P30

Не менее интригующая новинка, которую можно будет приобрести уже в марте. О начинке гаджета можно только догадываться. Совершенно точно известно лишь одно — изюминкой флагманской модели является однокристальная 7-нанометровая система Kirin 980.

OnePlus 7

Информация об этой новинке привела к радости поклонников данного производителя. Речь идет о том, что совсем недавно Qualcomm опубликовал список компаний-партнеров, которые будут использовать 5G-модем Snapdragon X50 в своих мобильных устройствах. Среди перечисленных аппаратов не оказалось OnePlus. Выступление на том же мероприятии главы корпорации все расставило на свои места. Он официально подтвердил, что устройство получит поддержку 5G.

Также известно, что модель будет оснащена однокристальной платформой Snapdradon 855. Возможно, смартфон получит заднюю панель из стекла, не исключена и смена разрешения Full HD на Quad HD.

Xiaomi Mi 9

Компания в данном случае остается среди лидеров — пользователей ожидает безрамочный дисплей, поддержка сети 5G, LPDDR5 и UFS 3.0. Но цена при этом будет практически в два раза ниже, чем Galaxy S10. Новинка будет построена на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdradon 855. Не менее важным моментом является внедрение искусственного интеллекта. Смартфон Mi 9 должен скопировать «монобровь» своего предшественника с учетом уменьшения размеров. На задней панели будет расположена сдвоенная основная камера с вертикально расположенными модулями. Явным плюсом является стеклянная панель, необходимая для осуществления беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy Fold

Изюминка новинки заключается прежде всего в по-настоящему гибком экране, что является прорывом на рынке мобильных устройств. Последние пару лет на выставках хоть и демонстрировались подобные концепты, до массового производства дело пока не доходило. В текущем году ситуация кардинально изменится. Аппарат можно будет приобрести уже в конце апреля - начале мая.

Модель оснащена топовой начинкой — процессор Snapdragon 855, 12 гигабайт оперативной памяти и 512 — встроенной.

LG G8 ThinQ

Под 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440x3120 точек и соотношением сторон 19,5:9 находится начинка, состоящая из топовой однокристальной системы Snapdradon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Основная камера имеет аж три модуля с невероятными фото-возможностями. Именно это, по нашему мнения, делает этот аппарат столь ожидаемым на рынке. Трехкратный оптический зум не останется без внимания владельцев. Аппарат имеет защиту по стандарту IP68.

Meizu 16

Речь идет о мобильном устройстве на основе Snapdradon 845. Покупатели могут выбрать между корпусом из металла или керамики. В духе современных флагманских устройств будет иметь место мощный искусственный интеллект, но дело не обойдется и без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Любители данного производителя явно не разочаруются.

Huawei Y9 (2019)

Завершает топ достойное предложение, которое достойно посоревнуется со своими конкурентами. По мнению экспертов, смартфон является более мощной версией Honor 8X. В основе аппарата лежит фирменный процессор Hisilicon Kirin 710, которому доступно ОЗУ объемом до 6 ГБ и встроенная память размером до 128 ГБ. 6,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 2340x1080 пикселей, что дает соотношение сторон экрана, равное 19,5:9. Честно говоря, при такой большой диагонали можно было сделать разрешение и повыше.

Есть те, кто больше придерживается моделей какого-то одного любимого бренда. Кто-то, наоборот, пробует что-то новое и старается покупать модные новинки. Текущий год будет щедрым на интересные модели смартфонов и поможет удовлетворить самый изысканный вкус. Откроем вам секрет - вполне вероятно, что в ближайшее время на канале Star Labs выйдет обзор одной из новинок, представленных выше. Так что улыбаемя и машем ставим лайки и подписываемся. Не забиваем при этом и о других наших YouTube-каналах:

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