Huawei Mate P30 Pro, новые рендеры OnePlus 7, рассекреченный Meizu S16, новый Mi Notebook Air
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано28.03.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Huawei взорвала рынок мобильной фотографии, Xiaomi убил Macbook, а iPhone планируют запретить в США. SoftPortal и YouTube-канал «Мобильный Придира» представляют самые интересные новости мобильных технологий!

Huawei P30 Pro представлен официально: самый крутой в мире зум

Компания Huawei официально представила свой новый флагман P30 Pro (а также его младшего «брата» Huawei P30), задача которого — вывести мобильную фотосъемку на новый уровень. Впервые в мире Huawei P30 Pro получил перископический сенсор, который позволяет делать зум до 50х. Кроме того, у Huawei P30 Pro изогнутый по краям 6,47-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 и соотношением сторон 19,5:9.

Презентация Huawei P30 Pro

Система работает на прошлогоднем 8-ядерном чипе Kirin 980 с искусственным интеллектом и 8 ГБ ОЗУ. Но, как уже говорилось выше, главное здесь — это камера. Точнее, четыре камеры. В Pro-версии применяются четыре сенсора: 40 Мп f/1.6 — для обычной съемки и 10х гибридного зума, 20 Мп f/2.2 — ультраширокоугольный для съемки пейзажей, 8 Мп f/3,4 — длиннофокусный для 5-кратного оптического увеличения и ToF — для более точного отделения объекта от фона и красивого эффекта боке. Вся применяемая оптика — от Leica.

Официальные российские цены на устройства станут  известны в апреле, но, по слухам, Pro-версия будет стоить около 65 тысяч рублей (примерно как Galaxy S10+), а обычная P30 — около 55 (как Galaxy S10).

Xiaomi обновила Mi Notebook Air

12.5″ версия Mi Notebook Air получила процессоры Intel 8-го поколения.

Mi Notebook Air

Xiaomi Mi Notebook Air – это компактный и очень легкий ноутбук (весит 1.07 кг), который позиционируется как альтернатива MacBook Air, только на Windows. Обновленная модификация устройства оснащена 12.5″ Full HD дисплеем с тонкими рамками по бокам (5.71 мм).

Ноутбук доступен в двух версиях: с процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 4 ГБ RAM и 256 ГБ ROM, а также с процессором Imtel Core M3, 4 ГБ RAM и 128/256 ГБ ROM. Стоимость Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 стартует с отметки $536. Топовая версия обойдется в $640.

Дизайн Meizu 16S рассекречен на «живых» снимках

Китайские инсайдеры опубликовали в социальной сети Weibo небольшую фотосессию с участием будущей новинки и рассказали о характеристиках флагманского гаджета. Аппарат оснащён двойной тыльовой камерой с вертикальным расположением сенсоров и фирменной кольцевой вспышкой. По имеющейся информации, основная камера Meizu 16s будет оснащена 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX586 с оптической стабилизацией.

Meizu 16S

Задняя крышка гаджета выполнена из стекла и слегка изогнута по краям. На нижнем торце корпуса находятся решётка динамика, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём. На правой грани смартфона расположились кнопки регулировки громкости и включения.

По части спецификаций будущей новинке приписывают процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Инсайдеры также сообщают о ёмкости аккумулятора 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт, в качестве операционной системы называется Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой Flyme.

Анонс Meizu 16S предположительно состоится в апреле, ожидаемая цена смартфона на старте продаж составит примерно $475. Одновременно с выпуском базовой версией аппарата состоится релиз «заряженной» модификации Meizu 16S Plus и геймерской версии смартфона под названием Meizu 16T.

В США опять хотят запретить iPhone

На этот раз все довольно серьезно: судья из Комиссии по международной торговле США на основе иска от Qualcomm вынес рекомендацию о запрете импорта некоторых моделей iPhone в Соединенные Штаты. В суде было установлено, что Apple нарушила некоторые технологические патенты Qualcomm и пострадавшая компания может удовлетворить запрос на запрет импорта.

iPhone

Впрочем, нарушенным был признан только один патент из трех заявленных. Запрет носит рекомендательных характер, но может вступить в силу после рассмотрения Комиссией. В итоге некоторые модели iPhone могут быть запрещены к импорту и продаже в Соединенных Штатах. Пока неясно, какие именно модели попадут под запрет, который может быть объявлен через несколько месяцев, учитывая графики проверки Комиссии.

Опубликованы качественные рендеры и видео OnePlus 7

Эти рендеры OnePlus 7 были созданы дизайнером Waqar Khan и демонстрируют смартфон в четырех цветах, два из которых являются градиентными. С точки зрения дизайна, эти рендеры соответствуют предыдущей утечке OnLeaks и, по всей вероятности, были основаны на ней.

OnePlus 7

Более двух недель назад OnePlus 7 был замечен на сайте одного из ритейлеров. Тогда были раскрыты характеристики смартфона, включая чип Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей. Также сообщается об основной камере (48 Мп + 20 Мп + 16 Мп) и 16-мегапиксельной селфи-камере, которая выдвигается из верхней части устройства. Смартфон получит до 256 ГБ встроенной памяти и батарею емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. А вот беспроводной зарядки не будет.

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