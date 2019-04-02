Новые Samsung Galaxy Note 10, Note 10e, гибкий Huawei Mate X, Oppo Reno с хитрой камерой, Xiaomi Black Shark 2, Nintendo Switch 2...

Galaxy Note 10 появится в нескольких модификациях, все Huawei станут гибкими, геймерский Xiaomi BlackShark 2 появился в продаже, а Oppo показала необычный смартфон. YouTube-канал Мобильный Придира представляет самые интересные новости технологий.

Мини-версия Samsung Galaxy Note10

Похоже, что компании понравилась практика с бюджетной версией флагмана Galaxy S10e. В августе должна пройти традиционная презентация флагмана со стилусом и их будет сразу два, об этом сообщили источники из поставщиков Samsung. Пока все подробности о компактной версии Galaxy Note10 хранятся в секрете. Возможно, он выйдет по аналогии с S10 и S10e — то есть, появится удешевленный Note10e (название может быть другим) со стилусом. Для экономии могут оставить одну камеру и сделать сканер отпечатков пальцев сбоку, а не в экране.

Еще есть данные, что Galaxy Note 10 станет первым смартфоном компании без кнопок. Все клавиши заменят жестами на сенсорном экране и другими действиями. Остается ждать анонса от Samsung.

Половина флагманов Huawei станет гибкой к 2021 году

Huawei делает серьезную ставку на складные смартфоны, и в недавнем интервью генеральный директор компании Ричард Ю рассказал о своем видении нового формата устройств. Сейчас основные силы Huawei брошены на недавно анонсированный Mate X, который поступит в продажу в июне. Это устройство стоит недешево, но в компании ожидают, что в следующем году цены начнут падать и всего через два года складные флагманы Huawei должны стоить не дороже обычных.

Компания признает, что не все пользователи заинтересованы в новом формате и что некоторые останутся верны традиционным смартфонам. Таким образом, можно сделать вывод о том, что привычные гаджеты пока никуда не денутся, а вот приживутся ли гибкие смартфоны — покажет время.

Рендеры и видео Oppo Reno демонстрируют необычную выдвижную камеру

В стремлении избавиться от назойливой «чёлки» и при этом сохранить так называемый безрамочный дизайн производители Android-смартфонов стали придумывать различные решения. Мы уже видели много вариантов с перемещением фронтальной камеры, но последняя идея от компании Oppo – пожалуй, самая причудливая из всех.

В качестве доказательства того, что эти рендеры действительно настоящие, ресурс Slashleaks опубликовал короткое видео с демонстрацией механизма фронтальной камеры Oppo Reno в действии. По всей видимости, у такой конструкции есть преимущество – из-за своего размера выдвижной модуль позволяет разместить не только камеру, но также вспышку и разговорный динамик. Характеристики, стоимость и дата выпуска Oppo Reno, к сожалению, пока не известны. По слухам, будет три версии смартфона, топовая получит чипсет Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя.

Геймерский смартфон Black Shark 2 уже доступен для покупки в Европе

В последнее время небезызвестная компания Xiaomi достигла определенных успехов в сокращении огромного временного разрыва между выпуском смартфонов на родном китайской рынке и расширением продаж на рынки других стран мира (например, новая бюджетная модель Redmi 7 появилась в Украине спустя всего два дня после премьеры в Китае). Да, в случае более востребованных (новые смартфоны флагманской линейки Mi 9 и Redmi Note 7) по-прежнему имеют место проблемы с доступностью, но компания активно занимается их решением и еще год назад в этом плане все было гораздо хуже. Еще одно доказательство перемен к лучшему — новый геймерский смартфон Black Shark 2. Спустя всего 11 дней после китайской премьеры новинка уже добралась до Европы. Устройство доступно для покупки через онлайн-магазин Black Shark в континентальной части Европы и в Великобритании.

Смартфон предлагается в двух версиях — с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе по цене 549 евро или 479 фунтов и с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на накопителе за 649 евро или 559 фунтов.

Напомним, Black Shark 2 получил новейшую флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 855, дополненная эффективной шестислойной системой охлаждения, экран AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей с быстрым откликом на касание (43,5 мс), основную сдвоенную с сенсорами 12 Мп (двукратный оптический зум и запись видео 4К), 20-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки от блока питания мощностью 27 Вт.

Появились первые изображения и характеристики Nintendo Switch 2

Недавно появилась информация о том, что Nintendo планирует анонсировать две новые модели Switch летом 2019 года. Предполагается, что японский производитель выпустит более дешевую портативную модель и более дорогую с поддержкой 4K-видео. Как они будут выглядеть, что уметь и сколько стоить? Как будут называться эти устройства пока неясно — для простоты назовем их линейкой «Nintendo Switch 2». Согласно тому, что мы знаем, более дешевую версию новой консоли можно будет использовать только портативно (без возможности подключения к ТВ), а дорогая, «профессиональная», модель получит новый контроллер.

Хотя никакие точные характеристики не были упомянуты ни в одной из утечек, но ранее ходили слухи об улучшенном экране, который станет более энергоэффективным, а также более ярким и тонким. Это может быть и OLED-дисплей с возможностью вывода в 4K на телевизор. Кроме того, будет улучшен процессор и увеличена память: до 8 ГБ ОЗУ памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Дешевая консоль, вероятно, получит разрешение экрана Full HD (сейчас HD). Существует большая вероятность того, что игры Nintendo Switch будут совместимы с новыми игровыми системами. Предполагается, что новая «дешевая» консоль Nintendo будет стоить от 200 до 300 евро, «прошку» предварительно оценивают в 400 долларов.

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