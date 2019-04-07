ТОП 10 экшен камер 2019

Экшен камеры - это компактные устройства, рассчитанные на видео- и фото-съемку в агрессивных условиях. Их популярность растет с каждым днем. Поэтому ниже представлен рейтинг экшен камер 2019 года. В него вошли лучшие модели с отличными отзывами и высокой оценкой реальных покупателей. Обзор подготовил канал Мобильный придира.

Xiaomi Yi Action Camera Basic Edition

На последнем месте модель от китайского производителя Xiaomi. Устройство является самым бюджетным в топе, но это не сказывается на качестве съемки. Модель имеет классический дизайн в прямоугольном корпусе, незамысловатое управление. Со смартфоном девайс соединяется через Bluetooth или Wi-Fi.

Стоит отметить, что здесь есть ряд недостатков и достоинств. Но при позиционировании как камеры начального уровня, которая даст понять нужна она или нет, устройство отличное. Не всегда гаджетом удобно пользоваться, но с точки зрения качества видео вопросов чаще всего не возникает.

Motorola Verve Cam+

Среди китайских экшен камер 2019 года выделяется оригинальная модель от некогда американского бренда. Сегодня Motorola принадлежит китайской фирме Lenovo и не имеет той славы, что раньше. Но и технику делает интересную.

Модель привлекает внимание корпусом. Он круглый и напоминает наручные часы. Камера имеет очень маленькие габариты и вес. Угол обзора — 360 градусов. Есть оптический стабилизатор. Максимальное качество видео — 2.5K с 30 fps. Модель защищена по стандарту IP67. Синхронизация осуществляется по Bluetooth и Wi-Fi. Для камеры есть приложение с отличным видео-редактором. Через него же можно вести прямую трансляцию на YouTube и других сервисах.

SJCAM SJ5000X Elite

Еще одна бюджетная экшен камера с хорошими параметрами, которая в свое время стала серьезной альтернативой GoPro. Модель была представлена в 2016 году, но позже вышло несколько обновлений, в том числе Elite.

В комплекте идет огромное количество аксессуаров: ремни, переходники, крышки и прочие необходимые мелочи чтобы девайсом можно было пользоваться в любых условиях. Elite получила лучшую матрицу по сравнению с первой версией - Sony IMX078CQK с разрешением 12,4 Мп. Есть достаточно большой выбор настроек. Освоиться с устройством можно интуитивно, все достаточно просто и не придется лезть в инструкцию. Гаджет имеет фирменное приложение на iOS и Android. Синхронизация осуществляется по Wi-Fi.

Xiaomi Yi 4K Action Camera

Одна из лучших экшен камер до 10 тысяч рублей со съемкой в 4K. Модель в типичном прямоугольном корпусе с крайне скромным комплектом. Кроме камеры в коробке поставки есть инструкция и USB-кабель.

На первый взгляд модель не слишком интересная: обычный дизайн, нестандартный размер, который не дает спрятать камеру в защитный бокс от стороннего производителя. Но есть здесь несколько особенностей, которые позволяют внести ее в список лучших.

Polaroid Cube

В производители экшен камер записались многие известные в других сферах бренды. Так, компания Polaroid сделал весьма оригинальную камеру, название которой говорит само за себя. Модель имеет очень маленький корпус в форме кубика со встроенным магнитом, что позволяет крепить ее к любой металлической поверхности. Это одна из лучших бюджетных экшен камер 2019 года.

Не смотря на простоту, устройство хорошо справляется с задачей днем и ночью, а также не боится жесткой езды. Даже без фирменных аксессуаров камера не отпадает от велосипеда при езде по бездорожью. Плюсом служат ее размеры. Ее можно таскать везде с собой, при необходимости достать и начать съемку даже если изначально это не планировалось.

Olympus Tough TG Tracker

В середине рейтинга лучших экшен камер 2019 годна находится модель от известного производителя фототехники. Устройство привлекает внимание не только своими параметрами, но и ярким дизайном. Форм-фактор аппарата довольно не типичен для экшен камер. Компания пошла по пути Sony, предложив не прямоугольный девайс, а вытянутый вперед.

Модель не боится воды, мороза и ударов. Дисплей откидывается, есть встроенный фонарик, компас и множество полезных датчиков: акселерометр, термометр и прочее. Девайс имеет встроенный GPS. Угол съмки видео — 204 градуса. А максимальное разрешение уже 4K.

AC Robin Zed5 SE

Экшен камер на рынке много, а вот недорогих и с настоящим 4K найти практически не получается. Свое место в топ 10 занимает недорогая камера российского производства. Возможности устройства представлены съемкой в 4K с частотой 30 к/с, 2K 60 к/с и FullHD 120 к/с.

Процессор устройства - Ambarella A12S75, матрица - Sony IMX117 с углом обзора в 90 градусов и разрешением 12 Мп. Дисплей цветной, 2 дюйма, можно просматривать записанные видео. Модель поддерживает максимальный объем карт памяти 128 Гб. Габариты и вес — 59х21х41 мм, 58 грамм.

Устройство выполнено в классическом формате — прямоугольный корпус. Стабилизация электронная. Батарея съемная на 1200 мАч, чего хватает на съемку 100 минут видео в максимальном разрешении. При работе на холоде время записи сокращается до 80 минут, но при этом камера продолжает работать без ошибок и зависаний.

Sony HDR-AS300

Третье место в топе экшен камер 2019 года заняла модель от Sony. Камера получила традиционную форму корпуса для этой компании.

В девайсе есть два микрофона, которые предусмотрительно вынесены вниз под объектив. С одной стороны, их случайно нельзя закрыть рукой. А вот если потребуется специально записать без звука, то палец отлично ложится и закрывает отверстия. Модель может погружаться на глубину до 60 метров, но исключительно в защитном чехле.

GoPro Hero 7 Black

Второе место в топ экшен камер 2019 года заняла модель от GoPro. Визуально она получилась очень похожей на камеру прошлого года. Отличием стало покрытие корпуса — приятный на ощупь пластик soft-touch.

Камера имеет компактные размеры — 62,3х44,9х33 мм. И небольшой вес в 116 грамм. Каждый год GoPro хвалят за отличную эргономику устройства и 2019 не стал исключением. Сердцем новой камеры стал процессор GP1. Его компания представила еще в 6-й версии камеры. Результаты получились настолько хорошими, что особого смысла менять ег она новый нет. Матрица Hero 7 Black имеет разрешение 12 мегапикселей, в то время как Silver и White получили матрицу 10 Мп. Таким образом бренд подчеркивает, что черный вариант самый мощный.

Sony FDR X3000R

Вполне заслуженное первое место в рейтинге лучших экшен-камер 2019 года занимает Sony X3000R. Фактически, это улучшенная версия представленного ранее HDR-AS300. Модели достаточно похожи, но у X3000R есть свои преимущества, что сказывается на ценнике.

В рейтинг 2019 года она вошла как лучшая камера со стабилизацией. Sony уже не первый год на рынке фотоаппаратов и камер. Всем известна их технология SteadyShot — оптический стабилизатор из фототехники. В X3000R также присутствует этот вид стабилизации. Однако не только этим сильна камера. Она умеет снимать 4K/30 fps, FullHD/120 fps и Timelaps в 4K.

Модель имеет черно-белый дисплей для настроек и просмотра. Управление видео возможно через внешний пульт LiveView. Помимо этого модель поддерживает NFC, Bluetooth и Wi-Fi.

Как видите, можно подобрать экшен камеру как по возможностям, так и по стоимости. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мобильный придира, делитесь с друзьями.

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