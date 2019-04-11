Oppo Reno представлен официально, Apple работает над новым Macbook Pro, а Galaxy Fold засветился на живых фото
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано11.04.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Oppo Reno с фантастическим зумом представлен официально, Apple работает над новым Macbook Pro, а ожидаемый многими Galaxy Fold засветился на живых фотографиях. Канал Мобильный Придира представляет самые интересные новости технологий.

Samsung Galaxy Fold: опубликовали новое живое видео со складным флагманом

В интернете появилось еще одно видео со складным смартфоном Samsung. Показали как на нем работает камера, YouTube и другие функции. Похоже, что это один из смартфонов Galaxy Fold, предназначенный для рынка США с оператором AT&T. Видео опубликовали на сайте IThome.

Samsung Galaxy Fold

Качество картинки неважное, но все равно можно рассмотреть, как на складном смартфоне с двумя экранами работают различные приложения. Например, YouTube можно запустить на маленьком экране, а потом раскрыть устройство и продолжить смотреть видео на большом. Таким же образом работает камера, только она переключается между разными модулями.

Galaxy Fold появится в открытой продаже в США 26 апреля, цена — $1980 или около 130 тысяч рублей по курсу. А в России продажи запланированы на вторую половину 2019 года, цена пока неизвестна.

Смартфон-браслет Nubia Alpha с гибким OLED-дисплеем представлен официально

Компания впервые продемонстрировала Nubia Alpha на выставке CES 2019, официальный анонс состоялся в рамках MWC 2019. Теперь производитель сообщает о выходе необычного устройства на рынок. Гаджет оборудован 4,01-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 960х192 пикселей. Он изготовлен Visionox и состоит из 11 слоев. Под капотом смартфон-браслета находится чип Qualcomm Snapdragon Wear 2100 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти. Также имеется 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений и хранения мультимедиа. Все это работает на специальной ОС под названием Alpha OS (αOS) на базе Android. Батарея емкостью 500 мАч позволяет устройству работать в течение одного или двух дней в зависимости от режима использования и может заряжаться с помощью магнитных контактов на задней панели.

Nubia Alpha

Спереди находится 5-мегапиксельная камера с 82-градусным широкоугольным сенсором и диафрагмой f/2.2. В заднюю сторону корпуса вмонтирован датчик для отслеживания жестов. Встроенный GPS и монитор сердечного ритма расширяют функционал устройства. Стоимость Nubia Alpha с поддержкой eSIM составляет 3499 юаней (около 35 тысяч рублей). Существует также вариант с корпусом из 18-каратного золота ценой в 4499 юаней (около 45 тысяч рублей). Начиная с 10 апреля Nubia Alpha будет продаваться только в Китае, но компания планирует продавать устройство на рынках Азии, Европы и Северной Америки. Но Nubia Alpha с eSIM будет эксклюзивом для китайского рынка, остальные получат Bluetooth-вариант.

OPPO Reno 10X Zoom представлен официально

Компания OPPO представила флагманский смартфон OPPO Reno 10X Zoom. Помимо продвинутой аппаратной начинки новинка получила безрамочный дисплей, инновационный модуль основной камеры с гибридным десятикратным зумом и оригинальную конструкцию выдвижной фронталки. Одновременно с топовым аппаратом была представлена и более доступная версия гаджета под названием OPPO Reno. Новинка получила OLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев, занимающий 93,1% площади лицевой панели благодаря тонким рамкам и небольшому «подбородку» шириной 3,5 мм. Поверхность экрана прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 6. Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, задняя крышка получила градиентную расцветку.

OPPO Reno 10X Zoom

«Сердцем» флагманского гаджета стал мобильный процессор Snapdragon 855 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 640. Для отвода тепла от чипсета производитель снабдил смартфон системой жидкостного охлаждения на испарительных трубках. Объём оперативной памяти смартфона, в зависимости от модификации, составляет 6 или 8 ГБ, встроенного накопителя — 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 — 4065 мАч. Одна из ключевых особенностей OPPO Reno — тыловая камера, состоящая из трёх датчиков — основного Sony IMX 586 с разрешением 48 Мп, сверхширокоугольного на 8 Мп и 13-мегапиксельного телеобъектива с фокусным расстоянием 16-160 мм и десятикратным зумом.

Базовая версия OPPO Reno получила 6,4-дюймовый экран, процессор Snapdragon 710, двойной модуль основной камеры (48 + 5 Мп) и аккумулятор на 3700 мАч. Конфигурации памяти и модуль фронталки гаджета идентичны модели 10X Zoom. Обе новинки уже доступны для предзаказа на территории Китая, старт продаж намечен на 16 апреля.

OPPO Reno 6/128 ГБ будет стоить $446, модификация 6/256 ГБ обойдётся покупателям в $491, цена модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составит $535. Стоимость OPPO Reno 10X Zoom  за версию 6/128 ГБ, 6/256 ГБ и 8/256 ГБ —$595, $669 и $714 соответственно.

Apple работает над новым MacBook и 6К-монитором

Авторитетный бизнес-аналитик Минг-Чи Куо опубликовал обновлённый прогноз касательно грядущих устройств компании Apple. По его мнению, в промежутке с октября 2020 по март 2021 года Apple представит новый MacBook Pro с диагональю экрана от 15 до 17 дюймов, планшетный компьютер iPad от 10 до 12 дюймов. MacBook Pro получит абсолютно новый дизайн, характеристики не сообщаются. В то же время 13-дюймовые MacBook Pro начнут оснащать 32 ГБ оперативной памяти.

MacBook Pro

Уже в середине 2019 года Apple выпустит в продажу новый 31-дюймовый монитор с разрешением 6К. Упор будет сделан на высочайшее качество изображения благодаря новой подсветке Mini-LED.

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