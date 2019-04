Ультрабюджетные ZTE уже в России, объявлена дата выхода OnePlus 7 Pro, невероятный Xiaomi Mi Mix 4 и революционный Motorola Razr Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 16.04.2019 Источник http://https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 46 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Новые ультрабюджетники ZTE стали доступны в России, стала известна дата анонса OnePlus 7 Pro, невероятный Xiaomi Mi Mix 4, а революционный Motorola Razr могут показать совсем скоро! С вами YouTube-канал Мобильный Придира и его традиционная подборка самых интересных новостей мобильных технологий. Подтвержден скорый выход Motorola Razr (2019) с гибким дисплеем Motorola готова «оживить» культовую раскладушку Razr с помощью современного гибкого дисплея. Гаджет недавно прошел сертификацию Bluetooth, а значит вот-вот будет представлен официально. В прошлом месяце утечки раскрыли основные характеристики устройства: 6,2-дюймовый складной экран и SoC Snapdragon 710. Недавно устройство под кодовым названием Voyager получило сертификат Bluetooth SIG. Из его описания мы видим, что в гаджете будет реализована поддержка Bluetooth 5.0. Слухи также предполагают ценник в 1500 долларов, что сделает Motorola Razr 2019 более дружественным к пользователю по сравнению с конкурентами в сегменте складных устройств — Samsung Galaxy Fold за 2000 долларов и Huawei Mate X за 2600 долларов. Озвучена дата релиза OnePlus 7 Pro Вслед за утечкой о выпуске нескольких модификаций флагманского смартфона OnePlus 7 в сети появилась информация о предполагаемой дате релиза будущей новинки. Инсайдер Ишан Агарвал разместил в своём Twitter-блоге фото рекламного баннера OnePlus 7 Pro и сообщил, что дебют аппарата состоится 14 мая 2019-го. Тизер не раскрывает технических характеристик аппарата, намекая лишь на продвинутые возможности съёмки. Ожидается, что гаджет получит тройную тыловую камеру (48 + 16 + 8 Мп), изогнутый 6,67-дюймовый Super Optic AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. На OnePlus 6T удалось запустить Windows 10 и культовую часть Call of Duty Программисту Басу Тиммеру, известному под ником NTAuthority, удалось добиться полноценной работы десктопной ОС на смартфоне. Более того, он даже смог запустить на мобильном устройстве Call of Duty: Modern Warfare 2. Программист добился нормальной работы Windows 10 на OnePlus 6T с поддержкой сенсорного управления во многих приложениях, включая Google Chrome. Напомним, что для запуска на смартфонах Бас Тиммер использует ARM-версию Windows 10. Xiaomi Mi Mix 4 получит гибкий дисплей и камеру на 60 мегапикселей Изображения и видеоролики, демонстрирующие дизайн сгибаемого смартфона Xiaomi, появлялись в сети не раз, но название будущей новинки компания продолжает держать в секрете. По последним данным китайских инсайдеров, аппарат будет представлен как Xiaomi Mi Mix 4. Источником утечки стал сайт интернет-сервиса Alipay, на странице которого появилось изображение гаджета и указание на 60-мегапиксельную основную камеру, которой тот будет оснащён. Подробные спецификации и точная дата анонса смартфона не сообщаются — по слухам, релиз новинки состоится во второй половине 2019-го. Согласно предыдущим утечкам, цена гибкого устройства Xiaomi будет приблизительно вдвое ниже, чем у решений конкурентов. ZTE представила в России компактные и недорогие смартфоны на Android Go В России состоялась презентация новых бюджетных смартфонов ZTE Blade A3 и Blade L8. Это компактные аппараты с 5-дюймовыми широкоформатными экранами и поддержкой LTE, работающие под управлением операционной системы Android 9.0 Pie (Go Edition). ZTE Blade A3 поддерживает работу в мобильных сетях четвёртого поколения с использованием VoLTE для голосовых вызовов с более высоким качеством связи, тогда как в ZTE Blade L8 имеется поддержка только 3G-сетей. Смартфоны построены на базе четырёхъядерных процессоров UNISOC и оснащаются 16 ГБ встроенной памяти для хранения приложений, музыки, а также фото и видео, снятых с помощью 8-мегапиксельной основной камеры. Благодаря соотношению сторон 18:9 на 5-дюймовом дисплее помещается больше полезной информации в сравнении со стандартными экранами 16:9. Небольшая диагональ позволяют пользоваться смартфоном одной рукой. Задняя крышка корпуса имеет изогнутую форму, за счёт чего аппарат лучше лежит в руке. Новинки появятся в продаже с 22 апреля по ориентировочным ценам 3690 рублей за ZTE Blade L8 и 4490 рублей за ZTE Blade A3. Спецификации Sony Xperia 1 Compact засветились в бенчмарке Японский интернет-ресурс Sumaho Info со ссылкой на базу данных бенчмарка GFXbench опубликовал характеристики предположительно готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia 1 Compact. По данным источника, аппарат на базе новейшего процессора Snapdragon 855 оснащён 6 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и 5.1-дюймовым дисплеем 21:9 с разрешением 2520x1080 пикселей. Гаджету приписывают тройную камеру с разрешением основного сенсора 18 Мп и 7-мегапиксельную фронталку. Прочие подробности, включая возможную дату презентации устройства, не сообщаются. Ранее компания заявила, что больше не планирует производить аппараты линейки Xperia Compact. На этом пока что все. Обзор подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. И традиционно напоминаем вам о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

