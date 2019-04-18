OnePlus 7 разочарует пользователей, iPhone XI порвет всех, а Microsoft поборется с Apple за наши уши
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано18.04.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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OnePlus 7 разочарует пользователей, iPhone XI порвет всех, а Microsoft поборется с Apple за наши уши. Эти и другие новости в традиционной подборке от SoftPortal и Мобильного Придиры.

Раскрыта разница между OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Цены

Линейка OnePlus 7, которую покажут 14 мая, будет состоять из трех устройств: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G. Недавно стало известно, чем различаются эти три модели.

OnePlus 7 камера

Судя по всему OnePlus 7 Pro получит 6,64-дюймовый изогнутый дисплей без вырезов и всплывающую селфи-камеру. Тройной модуль основной камеры устройства получит 48-мегапиксельный основной датчик, а также телеобъектив и ультраширокоугольный объектив. Также гаджет будет оснащен экранным сканером отпечатка. «Обычный» OnePlus 7 получит плоский 6,4-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом в стиле OnePlus 6T и двойную вертикальную основную камеру с 48-мегапиксельным главным датчиком. Сканер отпечатков пальцев будет также расположен в экране, сообщает Gizmochina.

Ну, а теперь о цене. OnePlus 7 может стоить от 549 до 599 долларов, OnePlus 7 Pro получил предварительную оценку от 699 до 749 долларов. OnePlus 7 Pro 5G может стоить до 899 долларов. Другие детали о характеристиках линейки OnePlus 7, как ожидается, появятся в ближайшее время.

iPhone XI будет быстрее средних ноутбуков

Эксперты ресурса Macworld сделали несколько прогнозов относительно производительности чипа A13, который будет устанавливаться в iPhone этого года. Хотя чип будет изготовлен в соответствии с 7-нм техпроцессом, количество транзисторов в нем будет таким же, как в последних моделях iPad Pro.

процессор A13

У него будет два (максимум три) высокопроизводительных ядра ЦП и четыре энергосберегающих. Вырастут пиковые тактовые частоты для увеличения производительности процессора. Эксперты ожидают, что в тестах одноядерной производительности на Geekbench 4 чип наберет около 5200. Это больше любого Android-смартфон и большинства средних ноутбуков. Многоядерная производительность может достигать 15-16 000 баллов. Рост производительности GPU будет менее значительной из-за ограничений пропускной способности памяти.

Возможно, A13 получит аппаратное обеспечение для кодирования и декодирования нового видеокодека AV1, новейшего стандарта сжатия видео, который, как ожидается, будет соответствовать современным форматам HEVC, AVC и VP9. На него в ближайшие годы перейдут YouTube и другие аналогичные сервисы.

Microsoft выпустит новые беспроводные наушники Surface для конкуренции с Apple AirPods

Microsoft Surface

Как сообщают осведомлённые источники, корпорация Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые станут частью линейки продуктов Surface. По предварительным данным, устройство получит поддержку функции шумоподавления и интеграцию Cortana. Если верить слухам, то официальный анонс беспроводных наушников Microsoft Surface может состояться до конца текущего года. Более подробные сведения о новых беспроводных наушниках Microsoft Surface пока не сообщаются.

Компания Canon представила новинку EOS 250D

Как заявляет производитель, это самая лёгкая цифровая зеркальная камера с поворотным экраном. Canon EOS 250D с разрешением 24,1 Мп имеет удобный интерфейс с подсказками и датчик APS-C. Оснащена процессором DIGIC 8.

Canon EOS 250D

С помощью камеры можно снимать видео в 4К со скоростью 24 кадра в секунду. А технология Dual Pixel CMOS AF сделает управление фокусировкой гораздо удобнее. Максимальная светочувствительность — 51 200 ISO, скорость серийной съёмки до 5 кадров в секунду. Также есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi для удобного обмена фото и видео с мобильными устройствами. Пока Canon EOS 250D доступна для предзаказа на официальном сайте. Начиная с 25 апреля 2019 года её можно будет приобрести по цене 550 евро без объектива.

Всё, что мы знаем о новом 31.6-дюймовом дисплее Apple

3 года назад Apple сняла с продажи последние Thunderbolt Display и предложила альтернативы. Сейчас есть шанс, что скоро всё изменится и купертиновцы вернутся на рынок Pro-дисплеев. В этом году компания покажет совершенно новый 31.6-дюймовый 6K дисплей. Вот, что о нем известно.

Apple 6K дисплей

По словам аналитика Минг-Чи Куо, новый дисплей от Apple получит диагональ 31,6 дюймов. Это значительно больше, чем у 27-дюймового iMac. Профессионалы наверняка оценят такой жест. Куо утверждает, что дисплей Apple будет иметь разрешение 6240×2880 пикселей. Это подтвердил и источник 9to5Mac. В этом году нам представят первое устройство Apple, использующее технологию mini-LED. Она позволяет реализовывать локальную регулировку яркости при использовании меньшего числа светодиодов, за счет чего появится поддержка HDR и улучшится передача цветов.

Утверждается, что по качеству цветопередачи такие экраны насыщеннее, контрастнее и ярче, чем OLED. 31.6-дюймовый дисплей от Apple выйдет во втором или третьем квартале 2019 года. Есть шанс, что нам его продемонстрируют уже 3 июня на WWDC 2019.

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