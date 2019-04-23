Новая консоль от Xbox, Oneplus 7 Pro выходит на рынок игровых смартфонов, Sony представила убийцу GoPro
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано23.04.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Xbox представила новую консоль, Oneplus 7 Pro поборется за рынок игровых смартфонов, а Sony представила убийцу GoPro. Канал Мобильный Придира представляет вашему вниманию подборку самых интересных и технологичных новостей.

Ритейлеры обнародовали стоимость новой Xbox в России

Пока Марк Серни из Sony лишь намекнул на привлекательную стоимость будущей PlayStation 5, компания Microsoft решила не ходить вокруг да около и сразу рассказала, сколько будет стоить новая бездисковая Xbox One S. До сих пор была известна американская цена в долларах, но благодаря крупным розничным сетям раскрылась официальная российская стоимость новинки.

Удаление дисковода ожидаемо снизило цену на приставку. Если стандартная Xbox One S с накопителем на 1 ТБ сейчас стоит порядка 24 000 рублей, то версия All-Digital с аналогичным объёмом памяти будет доступна за 18 990 рублей. Вместе с консолью покупателям предлагают месяц подписки на Xbox Live Gold и цифровые версии сразу трёх игр: Minecraft, Sea of Thieves и Forza Horizon 3.

Xbox One S

Интересно, что стандартную версию Xbox One S с дисководом и без российской сертификации (серый вариант) можно найти в России примерно за 16 000 рублей. В США ситуация аналогичная: там All Digital стоит $249, а обычная — $299, но со скидками её можно найти и за $248 или даже за $229.

Старт продаж Xbox One S All-Digital в России состоится 7 мая. Первое время консоль будет официально доступна только в сетях «Эльдорадо» и «М.Видео».

Глава OnePlus был ошеломлён экраном OnePlus 7 Pro

Завтра Пит Лау, глава компании OnePlus, объявит дату премьеры пары флагманов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. По словам Лау, OnePlus в этом году потратила в три раза больше ресурсов на разработку дисплея, ожидая, что панель станет новым эталоном для мобильных экранов.

OnePlus 7 Pro

По слухам, OnePlus 7 Pro получит экран с частотой обновления 90 Гц, что и станет главным отличием от предшественников наряду с 5G-модемом. Для сравнения, игровые смартфоны Razer Phone 1 и 2 обладают экраном с частотой 120 Гц, ASUS ROG Phone — 90 Гц, планшет Apple iPad Pro — 120 Гц. Согласно предыдущим утечкам, «сердцем» OnePlus 7 Pro станет новейший мобильный процессор Snapdragon 855 в комбинации с 8 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Диагональ дисплея 5G-новинки составит 6,67 дюйма.

Sony выпустила ультракомпактную экшн-камеру Cybershot RX0 II

Новинка является преемником оригинального RX0, выпущенного в 2017 году, с некоторыми улучшениями. RX0 II оснащен тем же 1-дюймовым 15,3-мегапиксельным CMOS-сенсором Exmor, что и RX0 первого поколения. Он даже имеет такой же широкоугольный объектив ZEISS Tessar T 24mm f/4, а также культовый прочный водонепроницаемый корпус.

Sony RX0 II

Одним из улучшений является 1,5-дюймовый дисплей, который может откидываться на 180 градусов вверх и на 90 градусов вниз. Диапазон выдержек — от 1/4 до 1/32000 с. RX0 II также имеет диапазон ISO от 80 до 12800 и может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Что еще более важно, скорость последовательной фотосъёмки составляет 16 кадров в секунду, а режим Super Slow Motion позволяет производить съёмку со скоростью до 1000 кадров в секунду и сохранять видео в несжатом формате S-Log2.

Sony Cybershot RX0 II будет доступна с мая 2019 года цене 800 евро в комплекте с ручкой-штативом Sony VCT-SGR1.

Samsung уже разрабатывает наследников Galaxy Fold с новым дизайном

Samsung ещё не успела выпустить свой первый складной смартфон Galaxy Fold в продажу, а в сети уже начали появляться слухи о его наследниках. Как сообщают корейские СМИ, внутри компании ведётся разработка новых устройств с гибкими экранами, кардинально отличающихся от уже представленной модели размерами и формами дисплея.

гибкий Samsung S-типа

Для производства экрана Galaxy Fold используется полимерная подложка, которая на 50% тоньше, чем в обычных смартфонах. Это открывает для Samsung новые возможности в создании мобильных устройств. По имеющимся данным, компания намерена в течение этого года разработать складные модели G- и S-типов. Первый вариант представляет собой гаджет, который складывается внутрь дважды в форме буквы «G», а в полностью раскрытом состоянии превращается в 8-дюймовый планшет.

Модель S-типа будет состоять из трёх модулей, которые смогут складываться в форме буквы «S». В развёрнутом состоянии этот гаджет будет иметь большой 13-дюймовый экран. По словам источника из цепочки поставщиков Samsung, эти устройства в основном используют те же компоненты, что и Galaxy Fold, а вот их дисплеи имеют важные отличия.

О сроках выхода новинок источники ничего не сообщают.

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