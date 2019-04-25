Samsung готовится к релизу Galaxy Note и откладывает Galaxy Fold, а Playstation ждет пополнение линейки
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано25.04.2019
Источник http://https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Samsung во всю готовится к релизу Galaxy Note и лажает с Galaxy Fold. А любителей Playstation ожидает новая версия консоли. У нас для вас есть очередная порция новостей технологий, подготовленных каналом Мобильный Придира.

Samsung Galaxy Note10 может получить отверстие в дисплее

Дизайн будущего флагмана южнокорейского вендора уже не раз становился предметом обсуждений аналитиков. Согласно последним слухам, Samsung откажется от традиционной компоновки фронтальной панели с широкой верхней рамкой.

Samsung Galaxy Note10

Как утверждает инсайдер под псевдонимом ConceptCreator, Galaxy Note10 получит изогнутый безрамочный дисплей с круглым отверстием для фронтального датчика камеры. В отличие от уже анонсированного Galaxy S10, селфи-модуль будет расположен по центру верхней части экрана, а не смещён вбок. Прочие характеристики грядущей новинки неизвестны. Предположительно аппарат будет построен на базе новейшего мобильного процессора Snapdragon 855, а модуль тыльной камеры оснастят четырьмя сенсорами, включая ToF-датчик. Дата анонса и ожидаемая цена гаджета не объявлены.

Глава OnePlus намекнул на цену нового «убийцы флагманов»

OnePlus официально объявила дату презентации новых смартфонов, после чего фанаты бренда начали засыпать производителя вопросами о грядущих аппаратах. Один из пользователей спросил главу OnePlus Пита Лау о цене будущего 7 Pro, на что неожиданно получил ответ.

OnePlus 7 Pro

Пользователь спросил у главы OnePlus, хватит ли ему 5000 юаней (порядка $745), чтобы купить OnePlus 7 Pro. Пит Лау ответил, что этого как раз должно быть достаточно. Точной цены он не назвал, но исходя из предыдущих слухов, смартфон будет стоить в пределах от $700 до $750. Это заметно дороже прошлых аппаратов компании. Для сравнения, прошлогодний 6T стоит от $579. Презентация OnePlus 7 и 7 Pro состоится 14 мая.

Эксперты установили причину проблем с экранами Samsung Galaxy Fold

Недавно Samsung отложила релиз своего гибкого смартфона Galaxy Fold, который должен был состояться 26 апреля, на неопределенный срок. Всему виной — проблемы с экранами инновационных гаджетов, и эксперты iFixit, разобрались, в чем их суть. Взглянув на переднюю часть дисплея Galaxy Fold можно увидеть складку, в нижней части которой находится небольшое отверстие между экраном и краем смартфона. Оно-то и является «парадным входом» для пыли, которая в конечном итоге приведет к появлению выпуклости на экране и его отказу.

Samsung Galaxy Fold

Хуже того, как сообщает iFixit, место сгиба окружено огромными промежутками, в которые даже можно поместить инструмент. Эти зазоры с меньшей вероятностью могут привести к повреждению экрана, но определенно также будут накапливать пыль и грязь, пишет the Verge.

Раскрыты данные о PlayStation 4 Super Slim

Согласно новой информации, Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью 2019 года. Релиз PlayStation 3 состоялся примерно в это же время, поэтому, хотя данная информация и носит неофициальный характер, ей можно доверять. Как и вариант PS3 Super Slim, PS4 Super Slim будет еще более «похудевшим» вариантом PlayStation 4 Slim. Вместе с весом консоль также потеряет и в цене — до 199 евро (около 15 тысяч рублей).

PlayStation 4

Похоже, что до появления PlayStation 5 компания хочет наводнить рынок недорогими моделями. Процессор Super Slim будет изготовлен по техпроцессу 7 нм (по сравнению с 16 нм у Slim), размер кристалла составит 110 мм². При этом обновление PS4 Pro пока невозможно из-за дорогого оборудования внутри. Ранее представители Sony подтвердили, что переход с PS4 на PS5 будет плавным, а это значит, что игры появятся на обеих платформах.

Xiaomi запатентовала смартфон с «античёлкой»

В 2018 году практически все производители выпустили смартфоны с «чёлкой», а сейчас они же пытаются бороться с этим трендом путём уменьшения выреза или использования выдвижной фронтальной камеры. Инженеры Xiaomi придумали крайне необычный способ избавиться от «декольте» в экране. Об этом свидетельствует новый патент китайской корпорации.

Xiaomi с античелкой

В одном из последних патентов Xiaomi описывается дизайн смартфона, у которого привычный вырез «отзеркален» и выполнен в виде небольшого выступа в верхней части корпуса. В этом «островке» находятся разговорный динамик и двойная фронтальная камера. Пока неясно, планирует ли Xiaomi использовать такой способ борьбы с вырезами в экране, но не так давно ZTE представила концепт смартфона с похожим решением. Не исключено, что нас ждёт новый тренд.

На этом пока что все. Подборку новостей специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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