Смартфон с куллером, гибкое чудо от Motorola и подарок от Xiaomi. Представляем вашему вниманию новости технологий от наших друзей с канала Мобильный Придира.

Nubia представила первый игровой смартфон с активным охлаждением

Бренд Nubia представил новый игровой смартфон Nubia Red Magic 3. Помимо флагманской железной начинки, аппарат оснастили продвинутой активной системой охлаждения, ёмким аккумулятором и стереодинамиками с поддержкой технологии объёмного звучания. Среди других фишек устройства — дополнительные элементы управления на корпусе, позволяющие обойтись без специального геймпада, и фирменный софт для тонкой настройки производительности.

Ключевой особенностью конструкции новинки стало применение активной системы охлаждения флагманского процессора Snapdragon 855. В дополнение к тепловой трубке с испарительной камерой производитель оснастил кулер центробежным вентилятором со скоростью вращения 14000 об/мин. По данным производителя, использование бесколлекторного двигателя и малый вес крыльчатки (1 грамм) позволяют кулеру экономно расходовать заряд аккумулятора смартфона — не более 1% за час работы.

Nubia Red Magic 3 в чёрном, красном, камуфляжном и красно-синем цветах корпуса появится в продаже на территории Китая 3 мая 2019-го. Цена базовой версии 6/64 ГБ составит $430, модификация 6/128 ГБ будет стоить $475, за вариант 8/128 ГБ придётся отдать $519, а топовая конфигурация 12/256 ГБ обойдётся покупателям в сумму около $638. Дата релиза глобальной версии новинки будет объявлена позднее.

Xiaomi начала тизерить анонс флагманского смартфона Redmi с выезжающей камерой

В социальной сети Weibo компания опубликовала тизер устройства — это флагманский смартфон под брендом Redmi с выезжающей фронтальной камерой. Новинка в рекламном ролике показана вместе с трейлером фильма «Мстители: Финал». Это намёк на специальную версию устройства.

Т.к. глава индийского подразделения компании говорил о смартфоне с чипом Snapdragon 730, а глава бренда Redmi об устройстве на базе SoC Snapdragon 855, то можно предположить, что новинка выйдет в двух модификациях. Первую анонсируют уже в ближайшие две недели. Смартфон получит энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч, NFC-чип для бесконтактных платежей Google Pay и двойную или тройную основную камеру с главным 48-мегапиксельным сенсором Sony.

Samsung Galaxy Note 10 Pro 4G получит аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой

Несмотря на то, что до анонса Galaxy Note 10 ещё далеко в сети продолжают появляются подробности о новинке. Китайский инсайдер Ice Universe сообщил, что одна из четырёх моделей смартфона с номером N975 получит энергоёмкий аккумулятор на 4500 мАч.

Речь идёт об LTE-версии Galaxy Note 10 Pro. Естественно, новинка будет поддерживать быструю зарядку. Изначально, инсайдер предположил, что она такая же, как у Galaxy S10 5G и Galaxy A80 на 25 Вт, но потом сам же опроверг эту информацию. Скорее всего, мощность заряда будет даже больше.

Motorola Razr на официальных рендерах: «раскладушка» с гибким дисплеем

На ресурсе Slashleaks появились официальные пресс-рендеры складного смартфона Motorola Razr. Изображения подтверждают предыдущие утечки об устройстве. Новинка, как её предшественник, получит форм-фактор «раскладушки». Смартфон оснастят гибким широкоформатным экраном с вырезом для датчиков, динамика и фронтальной камеры. Кроме самого аппарата, на изображениях виднеется необычная треугольная коробка и комплект поставки устройства. Смартфон имеет кодовое название «Voyager». Его оснастят 6.2-дюймовым основным экраном с разрешением 2142×876 точек и небольшим дополнительным для уведомлений с разрешением 800×600 точек.

За работу Motorola Razr будет отвечать процессор среднего уровня — Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Новинке также приписывают аккумулятор на 2750 мАч с фирменной быстрой зарядкой TurboPower на 27 Вт и три расцветки корпуса: Black, White и Gold. Motorola Razr могут представить уже в этом месяце. Новинка дебютирует в США с ценником около $1500.

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