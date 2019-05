Взрывоопасный Galaxy S10, полноэкранный Touch ID от Apple и миллиардный проигрыш пари главой Xiaomi Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 02.05.2019 Источник http://https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 38 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Самсунг опять облажались? Взрывоопасный Galaxy S10! Apple хочет вернуть Touch ID, а глава Xiaomi проиграл кучу денег. Эти и другие интересные новости технологий для вас представляет SoftPortal совместно с каналом Мобильный Придира. Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев Apple получила патент на новую технологию сканирования отпечатка пальца. В описании документа говорится, что в экран смартфона можно встроить специальные преобразователи звука, которые за счет вибрации сканируют поверхность. Так можно создать копию любого объекта, контактирующего с экраном — например, подушечки пальца. Как сообщает Appleinsider.com, в дополнении к этой технологии есть система определения точки прикосновения. Это позволит экономить ресурсы, чтобы не сканировать весь экран, а только определенную часть. Поэтому палец можно будет сканировать в любой точке экрана. Как Apple будет использовать эту технологию пока непонятно. Компания отказалась от кнопки «домой» со сканером Touch ID в юбилейном iPhone X в 2017 году. С тех пор айфоны выходят со сканером лица Face ID и «челкой» в экране. Samsung Galaxy S10 загорелся после падения Владелец смартфона Samsung Galaxy S10 5G из Южной Кореи опубликовал фотографии своего устройства после случайного падения. Внешний вид устройства напомнил всем историю неудачного запуска Galaxy Note 7. По словам пользователя под ником Rivon, его телефон упал и практически сразу загорелся. Фотографии сгоревшего Galaxy S10 опубликованы на южнокорейском форуме. Причины возникшей проблемы пока не известны. В сервисном центре Samsung автору сказали, что взрыв телефона связан с внешним повреждением. Официальных комментариев от производителя пока не поступало. В 2016 году Samsung выпустила фаблет Galaxy Note 7, с которым у многих пользователей возникли проблемы — устройство перегревалось и в некоторых случаях могло загореться и взорваться из-за проблем с аккумулятором. Спустя несколько месяцев компании пришлось отозвать Note 7 из продажи. Вертикальный телевизор Samsung выходит в продажу Современная молодежь активно смотрит вертикальный мультимедийный контент, снятый на смартфон. Очевидно для них Samsung представила недавно необычный девайс The Sero. Это вертикальный телевизор, который комплектуется чипом NFC и позволяет передавать вертикальный контент со смартфона на большой экран. Кроме того телевизор оснащен 4,1-канальными 60-ваттными динамиками, которые можно использовать для воспроизведения музыки через Samsung Music или любой другой потоковый музыкальный сервис. Следует сказать, что телевизор можно привести и в горизонтальное положение для просмотра традиционного контента, а также использовать интегрированный виртуальный помощник Bixby для голосового управления. The Sero поступит в продажу в Южной Корее в начале мая за 1,89 миллиона корейских вон или чуть более 100 тысяч рублей. Культовый платформер Wonder Boy: The Dragon’s Trap выйдет на Android и iOS В 2017 году разработчики из Lizardcube выпустили Wonder Boy: The Dragon’s Trap - переиздание Wonder Boy 3, которая впервые вышла еще на Sega Master System. Платформер сохранил классический игровой процесс, а вот графику переделали, сделав окружение в рисованном стиле. Обновленная версия впервые появилась на PS4, XONE, Switch и PC, а теперь игра доберется до Android и iOS. Мобильная Wonder Boy: The Dragon’s Trap также не будет меняться геймплейно. Игрокам предстоит бродить по уровням, убивать врагов и получать новые умения, чтобы пробираться в ранее недоступные места. Выйдет игра уже 30 мая в App Store и Google Play. Пользователи последнего уже могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомление в день релиза и скидку в 30%. Глава Xiaomi проиграл пятилетний спор на 150 миллионов долларов Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл пари с Донгом Минчжу, председателем совета директоров компании по производству кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. По условиям спора ему придётся выплатить своему оппоненту один миллиард китайских юаней, что по нынешнему курсу составляет примерно 150 миллионов американских долларов. В декабре 2013 года во время выступления по национальному телевидению Лэй Цзюнь поспорил с Донгом Минчжу, что в следующие пять лет доход Xiaomi превзойдёт выручку Gree Electric. Изначально спор был всего на 1 юань, но Донг Минчжу повысил ставку до миллиарда. Недавно Gree Electric отчиталась, что выручка компании за 2018 год составила 198 миллиардов юаней. Доход Xiaomi за тот же период — 174,915 миллиарда юаней. Это на 20 миллиардов меньше, чем у производителя кондиционеров. Как результат, Лэй Цзюнь проиграл спор. Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию. На данный момент это пока все интересные новости технологий. За эту подборку следует благодарить канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

