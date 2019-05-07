Huawei с выезжающей камерой, OnePlus 7 - самый быстрый в мире, а Apple сделает подарок покупателям будущих iPhone

Huawei представит смартфон с выезжающей камерой, OnePlus 7 - самый быстрый смартфон в мире, а Apple сделает небольшой подарок покупателям будущих iPhone. Наши друзья с канала канала Мобильный Придира представляют вашему вниманию самые интересные новости технологий.

Объявлена стоимость Huawei P Smart Z

Huawei готовит недорогой безрамочный смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой, рендеры которого на днях утекли в сеть. В понедельник информация о смартфонах STK-LX3/LX1 была замечена в базе данных Geekbench, а несколько часов спустя Huawei P Smart Z появился в итальянском подразделении Amazon.

Оба аппарата работают на восьмидерном процессоре с тактовой частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и Android Pie из коробки. Huawei STK-LX1 набрал 1543 и 5480 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, тогда как Huawei STK-LX3 в аналогичном испытании получил 1544 и 5558 баллов. Разница между этими смартфонами не сообщается. Huawei P Smart Z предположительно получит дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, габариты корпуса аппарата составят 163,5 х 77,3 х 8,9 мм. За производительность будет отвечать процессор Kirin 710 при поддержке 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч. Тыльная камера будет состоять из сенсоров с разрешением 16 и 2 Мп.

С сегодняшнего дня на итальянском портале Amazon можно оформить предзаказ на Huawei P Smart Z по цене €279. Появится ли аппарат в России — станет известно после официального анонса.

OnePlus 7 будет иметь самую быструю память в мире

Смартфон OnePlus 7 получит внутренний накопитель стандарта UFS 3.0. Благодаря отложенному старту продаж Samsung Galaxy Fold, новинка от OnePlus станет первым смартфоном в мире с такой памятью. Официально заявленная скорость передачи данных по двум шинам UFS 3.0 равняется 2,4 ГБ/с, то есть вдвое быстрее, чем у UFS 2.0.

OnePlus 7 получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Анонс намечен на 14 мая.

Redmi K20 Pro получит тройную тыльную камеру

Вслед за названием и техническими характеристиками флагманского Redmi K20 Pro в сеть утекли подробности о камере смартфона. Сообщается, что в Redmi K20 Pro будет установлена тройная тыльная камера с основным модулем на 48 Мп и дополнительными модулями на 13 Мп и 8 Мп. Одна из камер получит ультраширокую оптику для большего захвата видимой сцены. Для автопортретных снимков предлагается селфи-камера на 32 Мп.

По имеющейся информации, Redmi K20 Pro получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов и будет построен на базе флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 855. За автономную работу отвечает аккумулятор на 4000 мАч.

Qualcomm Snapdragon 865 выйдет в двух версиях: со встроенным 5G-модемом и без него

Несмотря на то, что до презентации флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865 ещё далеко, в сети продолжают появляться подробности о новинке. Инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) сообщил, что производитель работает над чипом с кодовым названием Kona55. В предыдущих отчётах речь шла о процессоре Kona без цифры «55». Скорее всего, это значит, что SoC выйдет в двух версиях, одна из которых получит новый встроенный 5G-модем Snapdragon X55 5G.

Чипу также приписывают поддержку новых технологий, оперативной памяти типа LPDDR5 и, конечно же, улучшенную производительность. Snapdragon 865, скорее всего, представят в декабре на ежегодном мероприятии Qualcomm Tech Summit. Первые смартфоны на его основе появятся лишь в 2020 году.

Apple добавит быструю зарядку в комплект новых iPhone

Айфоны уже больше двух лет поддерживают быструю зарядку, но компания до сих пор кладет в коробку старый блок питания на 5 Вт. В 2019 году ситуация должна измениться. Как сообщает инсайдер Macotakara, в iPhone 2019 года не будут менять стандартный разъем на универсальный USB Type-C. Зато в комплекте со смартфонами появится быстрая зарядка на 18 Вт и кабель с Lightning/USB Type-C.

Новый блок питания позволит решить сразу две проблемы. Теперь владельцам новых айфонов не нужно будет покупать мощную зарядку и другой фирменный кабель, чтобы быстро заряжать смартфон — такой набор стоит 5 тысяч рублей. Также с помощью стандартного кабель Lightning/USB Type-C можно будет подключить айфон к новым MacBook без переходников.

Сейчас комплектный кабель айфонов имеет на одном конце полноразмерный USB-A, а в современных ноутбуках Apple есть только новые USB Type-C разъемы. Поэтому подключить новый айфон к макбуку невозможно без адаптера или покупки нового кабеля. Также с помощью стандартного кабель Lightning/USB Type-C можно будет подключить айфон к новым MacBook без переходников. Сейчас комплектный кабель айфонов имеет на одном конце полноразмерный USB-A, а в современных ноутбуках Apple есть только новые USB Type-C разъемы. Поэтому подключить новый айфон к макбуку невозможно без адаптера или покупки нового кабеля.

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