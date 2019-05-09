Новый Google Pixel 3a за $399, засветился iPhone XR (2019), игра от Apple и официальный выход Android Q

Google представила Android Q, Apple выпустила собственную игру, а дизайн самого доступного флагманского смартфона iPhone XR второго поколения слили в сеть. Канал Мобильный Придира представляет подборку самых интересных новостей из мира технологий.

Дизайн iPhone XR (2019) раскрыт авторитетным инсайдером

Известный инсайдер @OnLeaks опубликовал первые изображения наследника прошлогоднего iPhone XR. Недавно он же показал рендеры iPhone 11 Max. Судя по данным инсайда, iPhone XR спереди ничем не будет отличатся от предшественника. Главные внешние изменения скрываются сзади - двойная основная камера. Как и в будущих iPhone 11 и 11 Max, модуль камеры будет располагаться на квадратном выступе в левом верхнем углу. По имеющимся данным, основной сенсор будет идентичен таковому в старших моделях, а второй предназначен для двукратного оптического зума.

Более дорогие iPhone 11 и iPhone 11 Max получат дополнительно еще одну камеру. Согласно информации от OnLeaks iPhone XR будет оснащен таким же 6,1-дюймовым IPS-дисплеем, как и в оригинальном iPhone XR. Толщина рамок и размер выреза останутся без изменений.

Google представил Android Q и новые смартфоны

В рамках ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019 компания Google официально представила десятую версию Android. И хотя сладкое название Android Q держится в секрете, поисковый гигант рассказал о важных нововведениях системы. Пользователей ждут темная тема, повышенная производительность и многое другое. В Android 10 появится функция Live Caption, позволяющая переводить абсолютно любое аудио в текст в режиме реального времени. Это позволяет смотреть видео без звука, но особенно полезной эта опция будет для людей с проблемами слуха.

Также Google представил умные ответы. Прямо возле уведомлений пользователю будут предлагаться разные варианты ответов на входящие сообщения. Станет ли эта функция работать на русском неизвестно. Кроме того, в уведомлениях проявятся рекомендации на основе приложений. Например, если сообщение содержит адрес, система туту же предложит найти это место на карте. Одним из самых ожидаемых нововведений Android Q стала нативная поддержка темной темы. При активации этой функции интерфейс будет переводиться в черный цвет, что позволит продлить время работы устройств с OLED-дисплеями.

Также компания Google обновила модельный ряд смартфонов Pixel. Ключевыми фишками устройств, получивших названия Pixel 3a и Pixel 3a XL, стали продвинутые фото-возможности, увеличенная емкость аккумулятора и более доступный ценник по сравнению с предшественниками. Сердцем новинок стал восьмиядерный процессор среднего класса Snapdragon 670 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти новых "Пикселей" составит 4 ГБ, а встроенного накопителя - 64 ГБ. За графические возможности гаджетов отвечает видео-ускоритель Adreno 615, за воспроизведение звука - фронтальные стерео-динамики. Аппараты также снабжены 3,5-мм аудиоразъемом, который расположен на верхнем торце корпуса.

Google Pixel 3a и Pixel 3a XL доступны с сегодняшнего для по цене $399 и $479 соответственно.

Apple выпустила первую игру для iPhone на последние 10 лет

Компания без громких анонсов представила игру Warren Baffett's Paper Wizard, в которой нужно разбрасывать газеты по домам. На конференции компании Тим Кук в шутку рассказал о короткометражном фильме, в котором известный бизнесмен Уоррен Баффет будет разбрасывать газеты в игре на iPhone. Оказалось, что это не совсем шутка.

В игре Warren Baffett's Paper Wizard как раз в качестве главного героя выступает бизнесмен Уоррен Баффет. От его лица нужно бросать газеты в дом и в другие точки, как доставщик. Пальцем нужно задавать траекторию чтобы попасть в цель. За попадание дают очки чтобы потом соревноваться с другими игроками. Эта игра стала первой за последние 10 лет, которую Apple выпустила для своих смартфонов сама. Скачать ее можно в App Store.

Google работает над сгибаемым смартфоном линейки Pixel

В Сети появилась первая информация о разработке первого сгибаемого смартфона от Google. Слух подтвердил глава отдела разработки Pixel Марио Кейроз. Об особенностях работы сгибаемого "Пикселя" и его технических характеристиках источник не сообщал. Основное внимание Google на данный момент уделяется анонсированным вчера смартфонам Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Ожидается, что осенью корпорация также анонсирует Pixel 4, схематическое изображение которого уже утекло в интернет. Не исключено, что после презентации гаджета из основнйо линейки компания продолжит разработку сгибаемого устройства.

Apex Legends выйдет на Android и iOS

По словам Game Informer, во время конференц-звонка с инвесторами компания похвасталась успехами королевской битвы Respawn и объявила о расширении игры. Разработчики решили выпустить Apex Legends на мобильные платформы, где проект будет конкурировать с PUBG и Fortnite.

Создатели игры еще с момента релиза заикались о версии игры для Android и iOS, а теперь догадка подтвердилась официально.

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