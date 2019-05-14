Невероятный компьютер от Apple, Oppo вновь хочет всех удивить, а владельцы старых iPhone загрустят

Apple представит невероятный компьютер, Oppo вновь хочет всех удивить, а владельцам старых iPhone придется взгрустнуть. С вами самые интересные новости технологий от SoftPortal и канала Мобильный Придира.

OPPO готовит доступную альтернативу безрамочного Reno

Вышедший недавно OPPO Reno в скором времени может обзавестись более доступной версией. Она сохранит узнаваемый фирменный дизайн, но лишится одной из главной фишек оригинальной модели. Как сообщается, новый смартфон в линейке Reno будет называться OPPO Reno Z. Сзади он окажется полной копией обычного OPPO Reno, а вот спереди младшая модель будет заметно отличаться — фронтальная камера разместится в каплевидном вырезе. Выдвижного механизма ждать не стоит, зато сохранится экранный сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъём.

OPPO Reno Z должен стать первым в мире смартфоном на базе новейшего восьмиядерного процессора MediaTek Helio P90. Кроме того, он получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ, двойную основную камеру с сенсорами на 48 и 5 Мп, 32-мегапиксельную фронталку, аккумулятор на 3950 мАч, разъём USB Type-C и Android Pie в качестве предустановленной операционной системы. При весе 186 граммов его габариты будут составлять 157,3 х 74,9 х 9,1 мм.

Дата презентации OPPO Reno Z не сообщается, но есть информация о его цене в Китае — $378. Напомним, что стоимость обычного Reno начинается от $446.

Характеристики флагмана Redmi раскрыты до премьеры

О загадочном флагмане от Redmi уже известно достаточно много информации, но подробные технические характеристики до сих пор держались в тайне. В преддверии презентации устройства в сети появилась фотография со спецификациями будущего гаджета.

Согласно информации из утечки, флагман Redmi получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ без вырезов, прикрытый закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. В экран встроят сканер отпечатков пальцев. Фронтальная 20-мегапиксельная камера спрячется в корпусе на выдвижном механизме. Основная камера будет тройной с разрешением 48 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 3600 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Также смартфон получит ИК-порт, 3,5-мм аудиоразъём и модуль NFC.

Apple сократит число актуальных моделей iPhone уже в этом году

Компания Apple не раз «продлевала жизнь» старых моделей iPhone, обновляя их до актуальной версии iOS даже после окончания продаж. К примеру, вышедший в 2011-м iPhone 4S получил последний апдейт спустя 5 лет после выхода. Но похоже, корпорация решила отказаться от подобной практики. По данным французского портала iPhonesoft, готовящаяся к релизу iOS 13 обойдёт стороной владельцев сразу нескольких айфонов — iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE. Последний дебютировал в 2016-м — если слухи окажутся верны, это может свидетельствовать о переходе производителя к трёхлетнему циклу программной поддержки своих гаджетов.

Тем не менее некоторые источники утверждают, что на такой шаг компания пошла только из-за желания «похоронить» 4-дюймовые модели в своём ассортименте. Среди планшетов «аутсайдерами» в этом году станут лишь iPad mini 2 и первая ревизия iPad Air образца 2013-го. Представители Apple слух не прокомментировали.

Биткоин взлетел до отметки в $8000. Что происходит?

Стоимость самой популярной криптовалюты достигла максимума за 2019 год и приближается к рубежу в $8000. Но никто не понимает, почему биткоин растет. Рынок криптовалют был на пике в конце 2017 года, когда биткоин перевалил отметку цены в 20 тысяч долларов. После этого началось резкое падение стоимости и стагнация — весь 2019 год курс не поднимался выше $4200.

В мае начался бурный рост биткоина, сейчас он максимально приблизился к планке в $8000 или полмиллиона рублей за одну «монетку». Рост биткоина сказался положительно на всем рынке — другие криптовалюты тоже показывают рост от 5% до 12%.

Mac Pro (2019): появилось первое изображение самого мощного компьютера Apple

Apple летом на WWDC должна представить полностью новую версию Mac Pro. В интернете раскрыли характеристики и дизайн компьютера. Apple в 2018 году рассказала, что работает над модульным компьютером Mac Pro. До сих пор не понятно, что подразумевается под модульностью — простая замена комплектующих или что-то еще. На сайте Imgur обнаружили слайд с презентации, на котором показан внешний вид и характеристики нового Mac Pro — якобы его показывали внутри компании. Если верить слайду, новый Mac Pro получил более классический дизайн в форме параллелепипеда с закругленными углами. Габариты — 19,5×29,3×29,3 см. То есть, новый компьютер будет больше последней версии компьютера Apple. Хотя для стационарного компьютера изменения незначительные.

В плане характеристик ничего необычного — это компьютер с очень мощным «железом». Слайд обещает новый процессор Intel Xeon W с одной или двумя видеокартами AMD FirePro X или NVIDIA RTX BTO, которые еще не представили официально. По слухам, Apple представит новый Mac Pro именно на конференции WWDC 2019, которая начинается 3 июня. Тогда мы и сможем подтвердить или опровергнуть информацию с этого слайда.

На этом пока что все. Обзор подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. И традиционно напоминаем вам о других наших YouTube-каналах:

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